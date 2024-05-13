  • ⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
  • ⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
  • ⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
  • ⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
  • ⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
  • ⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
  • 当日発送
  • 送料無料

⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型

マイクロソフト

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.6109件）07
販売価格 ：

34336税込

獲得ポイント ：
109ポイント

商品がカートに追加されました
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます❗️

新品未使用品のノート型パソコンです。


ノートパソコン新品マイクロソフトSurfaceLaptopGo28QF-0005412.4型Corei51135G7SSD容量256GBメモリ容量8GBOfficeWindows11Home指紋認証Webカメラ日本語キーボードサンドストーン

●OS：Windows11Home
●CPU：第11世代Intel（R）Core（TM）i5-1135G7
●グラフィック：Intel（R）Iris（R）Xeグラフィックス
●メインメモリー：8GB
●ストレージ種類：SSD
●ストレージ容量：256GB
●セキュリティー：FirmwareTPM、WindowsHelloサインインによるエンタープライズレベルのセキュリティ、WindowsHello（指紋認証付き電源ボタン）
●ディスプレイサイズ：12.4インチPixelSense（TM）ディスプレイ
●ディスプレイ解像度：1536×1024（148PPI）
●10点マルチタッチ対応

付属のオフィスキーカードは欠品のため、搭載分のオフィスはご利用できません。

商品の説明

⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Microsoft 8QF-00054 ノートパソコン Surface Laptop Go 2 [12.4インチ／i5／メモリ 8GB／ストレージ 256GB] サンドストーン 8QF00054
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Microsoft 8QF-00054 ノートパソコン Surface Laptop Go 2 [12.4インチ／i5／メモリ 8GB／ストレージ 256GB] サンドストーン 8QF00054
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Surface Laptop Go 2
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Microsoft 8QF-00054 ノートパソコン Surface Laptop Go 2 [12.4インチ／i5／メモリ 8GB／ストレージ 256GB] サンドストーン 8QF00054
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Microsoft 8QF-00054 ノートパソコン Surface Laptop Go 2 [12.4インチ／i5／メモリ 8GB／ストレージ 256GB] サンドストーン 8QF00054
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Surface Laptop Go 2: 超薄型のタッチスクリーンのノート PC ...
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
【長期保証付】マイクロソフト(Microsoft) Surface Laptop Go 2(サンドストーン) 12.4型 Core i5/8GB/256GB/Office 8QF-00054
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Surface Laptop Go 2 8QF-00054 [サンドストーン]の製品画像 - 価格.com
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
マイクロソフト 8QF00054 Surface Laptop Go 2(i5/8GB/256GB) サンド ...
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Surface Laptop Go 2: 超薄型のタッチスクリーンのノート PC ...
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Microsoft Surface Laptop 2 | Core i5第8世代 smcint.com
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Surface Laptop Go 2: 超薄型のタッチスクリーンのノート PC ...
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Surface Laptop Go 2: 超薄型のタッチスクリーンのノート PC ...
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Surface Laptop Go 2: 超薄型のタッチスクリーンのノート PC ...
⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
Surface Laptop Go 2: 超薄型のタッチスクリーンのノート PC ...

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・ノートPCのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ