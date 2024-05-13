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⭐️ Surface Laptop Go 2 8QF-00054 12.4型
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商品の詳細
ご覧頂きありがとうございます❗️
新品未使用品のノート型パソコンです。
ノートパソコン新品マイクロソフトSurfaceLaptopGo28QF-0005412.4型Corei51135G7SSD容量256GBメモリ容量8GBOfficeWindows11Home指紋認証Webカメラ日本語キーボードサンドストーン
●OS：Windows11Home
●CPU：第11世代Intel（R）Core（TM）i5-1135G7
●グラフィック：Intel（R）Iris（R）Xeグラフィックス
●メインメモリー：8GB
●ストレージ種類：SSD
●ストレージ容量：256GB
●セキュリティー：FirmwareTPM、WindowsHelloサインインによるエンタープライズレベルのセキュリティ、WindowsHello（指紋認証付き電源ボタン）
●ディスプレイサイズ：12.4インチPixelSense（TM）ディスプレイ
●ディスプレイ解像度：1536×1024（148PPI）
●10点マルチタッチ対応
付属のオフィスキーカードは欠品のため、搭載分のオフィスはご利用できません。
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ノートパソコン新品マイクロソフトSurfaceLaptopGo28QF-0005412.4型Corei51135G7SSD容量256GBメモリ容量8GBOfficeWindows11Home指紋認証Webカメラ日本語キーボードサンドストーン
●OS：Windows11Home
●CPU：第11世代Intel（R）Core（TM）i5-1135G7
●グラフィック：Intel（R）Iris（R）Xeグラフィックス
●メインメモリー：8GB
●ストレージ種類：SSD
●ストレージ容量：256GB
●セキュリティー：FirmwareTPM、WindowsHelloサインインによるエンタープライズレベルのセキュリティ、WindowsHello（指紋認証付き電源ボタン）
●ディスプレイサイズ：12.4インチPixelSense（TM）ディスプレイ
●ディスプレイ解像度：1536×1024（148PPI）
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商品の説明
Microsoft 8QF-00054 ノートパソコン Surface Laptop Go 2 [12.4インチ／i5／メモリ 8GB／ストレージ 256GB] サンドストーン 8QF00054
Microsoft 8QF-00054 ノートパソコン Surface Laptop Go 2 [12.4インチ／i5／メモリ 8GB／ストレージ 256GB] サンドストーン 8QF00054
Surface Laptop Go 2
Microsoft 8QF-00054 ノートパソコン Surface Laptop Go 2 [12.4インチ／i5／メモリ 8GB／ストレージ 256GB] サンドストーン 8QF00054
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Surface Laptop Go 2: 超薄型のタッチスクリーンのノート PC ...
【長期保証付】マイクロソフト(Microsoft) Surface Laptop Go 2(サンドストーン) 12.4型 Core i5/8GB/256GB/Office 8QF-00054
Surface Laptop Go 2 8QF-00054 [サンドストーン]の製品画像 - 価格.com
マイクロソフト 8QF00054 Surface Laptop Go 2(i5/8GB/256GB) サンド ...
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