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Apple Magic keyboard A1644

アップル

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商品の詳細

使用に伴う擦り傷やわずかな欠けがありますが、
全体的には綺麗で使用も問題ありません。

種類···キーボード
ケーブル···ワイヤレス(無線)
ケーブル···有線ワイヤレス(無線)

商品の説明

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