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Apple Magic keyboard A1644
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商品の詳細
使用に伴う擦り傷やわずかな欠けがありますが、
全体的には綺麗で使用も問題ありません。
種類···キーボード
ケーブル···ワイヤレス(無線)
ケーブル···有線ワイヤレス(無線)
全体的には綺麗で使用も問題ありません。
種類···キーボード
ケーブル···ワイヤレス(無線)
ケーブル···有線ワイヤレス(無線)
商品の説明
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