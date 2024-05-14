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APPLE MacBook Air 2017 MQD32J/A

アップル

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APPLE MacBook Air 2017 MQD32J/A
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商品の詳細

APPLEMacBookAirMACBOOKAIRMQD32J/A

BLUETOOTH有
CPUコア数:2
CPUメーカー:INTEL
OSVERSION_PC:MACOSSIERRA
TRUERESOLUTION:WXGA+
WIMAX:NO
color:SILVER
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:HDGRAPH.6000
ストレージ種類:SSD
チップセットブランド:INTEL
チップセット種類:CPUに内蔵
パソコン・タイプ:ポータブルパソコン
パソコン・タイプ(新):コンパクトノート
プロセッサタイプ4:Corei5
モニタワイドタイプ:ワイド
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度種類(新):1440X900

#Apple
#APPLE

本体は綺麗な状態です
アダプターのケーブル巻が1つ折れてしまっていますが動作に問題ありません

CPU種類···Ryzen5

商品の説明

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