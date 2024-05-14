【美品】レッツノートSZ6 Ci5 7300U 8GB SSD256超軽量

商品の詳細

【スペック】

☆メーカー:Panasonic

☆品名:CFーSZ6RDVVS

☆CPU：i57300U2.60GHz

☆メモリ：8GB

☆ストレージ：SSD256GB(爆速)

☆OS:Windows10Pro

☆ディスプレイ：12インチ(FHD)

☆WLANあり

☆カメラあり

☆SDスロットあり



【付属品】

ACアダプター



【状態】

クリニング済

動作チェック済

キーボードと液晶が綺麗です。



他のサイトにも掲載しておりますので、急に無くなることあります。ご了承ください。



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画面解像度フルHD

CPU種類Corei5

OSWindows10

メモリ8～15GB

SSD容量256～511GB

画面サイズ11～12.9インチ