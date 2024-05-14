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【美品】レッツノートSZ6 Ci5 7300U 8GB SSD256超軽量
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￥8880税込
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商品の詳細
【スペック】
☆メーカー:Panasonic
☆品名:CFーSZ6RDVVS
☆CPU：i57300U2.60GHz
☆メモリ：8GB
☆ストレージ：SSD256GB(爆速)
☆OS:Windows10Pro
☆ディスプレイ：12インチ(FHD)
☆WLANあり
☆カメラあり
☆SDスロットあり
【付属品】
ACアダプター
【状態】
クリニング済
動作チェック済
キーボードと液晶が綺麗です。
他のサイトにも掲載しておりますので、急に無くなることあります。ご了承ください。
#PC中古パソコン★セール中
他にも多数パソコンを出品中！ご興味を持って頂けた方は是非そちらもご覧下さい！！
画面解像度フルHD
CPU種類Corei5
OSWindows10
メモリ8～15GB
SSD容量256～511GB
画面サイズ11～12.9インチ
☆メーカー:Panasonic
☆品名:CFーSZ6RDVVS
☆CPU：i57300U2.60GHz
☆メモリ：8GB
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商品の説明
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
パナソニック【Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■MS Office H&B 2019/Intel/12.1インチFHD/Core i5-7300U＠2.6GHz/メモリ8GB/SSD 256GB/Webカメラ内蔵/HDMI (SSD256GB) ...
パナソニック ノートPC レッツノート CF-SZ6 ノートパソコン Core i5-7300U＠2.6GHz/ SSD256GB/512GB/8GBメモリ/WPS Office搭載/Windows11/12型 フル解像度1920×1080/カメラ内蔵/HDMI/WIFI/Bluetooth ...
Amazon.co.jp: 超軽量Panasonicパナソニックノートpc/CF-SZ6/薄型 ...
Webカメラ 大容量メモリ8GB Panasonic Let's note CF-SZ6 第7世代 Core i5 7300U SSD256GB 12.1インチ WUXGA USB3.0 無線LAN Windows10 Pro 64bit Office付き | 中古ノートパソコン 中古パソコン ...
Panasonic - レッツノート CF-SZ6 i5第7世代/8GB/SSD256GB リカバリ ...
[中古ノートPC]ノートPC CF-SZ6 新しい同様バッテリー交換済 MS OFFICE2019導入済み(ネオスミライ) レッツノート 12.1インチFHD/i5-7300U/メモリ8GB/SSD256GB(M.2)/Win10Pro/CF-SZ6RDYVS ノートパソコン パナソニック
1年保証】Let's note CF-SZ6 (Core i5 7300U / メモリ8GB / SSD256GB ...
1年保証】Let's note CF-SZ6 (Core i5 7300U / メモリ8GB / SSD256GB ...
レッツノート CF-SZ6 i5第7世代7300U SSD1TB 8GB DVD 上等な 20349円 ...
Win11 Let´s noteCF-SZ6/8GB+SSD256GB(176)-
Let's note SZ6 i5/8GB/SSD256GB office搭載 - ノートPC
ノートパソコン パナソニック 軽量型 高性能 sz6 レッツノート CPU i5-7300U/メモリ8GB/SSD256GB/Ｗebカメラ/Bluetooth/WIFI/外付けテンキー付属/HDMI/MS office ...
Let's note CF-SZ6 SSD256GB メモリ8GB - 通販 - pinehotel.info
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