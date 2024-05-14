  • 【美品】レッツノートSZ6 Ci5 7300U 8GB SSD256超軽量
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【美品】レッツノートSZ6 Ci5 7300U 8GB SSD256超軽量

パナソニック

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【美品】レッツノートSZ6 Ci5 7300U 8GB SSD256超軽量
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商品の詳細

【スペック】
☆メーカー:Panasonic
☆品名:CFーSZ6RDVVS
☆CPU：i57300U2.60GHz
☆メモリ：8GB
☆ストレージ：SSD256GB(爆速)
☆OS:Windows10Pro
☆ディスプレイ：12インチ(FHD)
☆WLANあり
☆カメラあり
☆SDスロットあり

【付属品】
ACアダプター

【状態】
クリニング済
動作チェック済
キーボードと液晶が綺麗です。

他のサイトにも掲載しておりますので、急に無くなることあります。ご了承ください。

#PC中古パソコン★セール中

他にも多数パソコンを出品中！ご興味を持って頂けた方は是非そちらもご覧下さい！！

画面解像度フルHD
CPU種類Corei5
OSWindows10
メモリ8～15GB
SSD容量256～511GB
画面サイズ11～12.9インチ

商品の説明

【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
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Panasonic - レッツノート CF-SZ6 i5第7世代/8GB/SSD256GB リカバリ ...
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[中古ノートPC]ノートPC CF-SZ6 新しい同様バッテリー交換済 MS OFFICE2019導入済み(ネオスミライ) レッツノート 12.1インチFHD/i5-7300U/メモリ8GB/SSD256GB(M.2)/Win10Pro/CF-SZ6RDYVS ノートパソコン パナソニック
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1年保証】Let's note CF-SZ6 (Core i5 7300U / メモリ8GB / SSD256GB ...
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Let's note CF-SZ6 SSD256GB メモリ8GB - 通販 - pinehotel.info
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