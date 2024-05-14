AppleMacminiメモリ16GB | HDD 1TB | MD388J/A

商品の詳細

APPLEMacminiMACMINIMD388J/A

箱あり

BLUETOOTH有

CPUコア数:4

CPUメーカー:INTEL

HDMI端子有無:HDMI有

OSVERSION_PC:OSXMOUNT.LION

WIMAX:NO

color:SILVER

グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵

グラフィックチップブランド:Intel

グラフィックチップモデル:HDGRAPH.4000

ストレージ種類:HDD

チップセットブランド:INTEL

パソコン・タイプ:デスクトップパソコン

プロセッサタイプ4:COREi7

モニタワイドタイプ:モニタ非搭載

無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n



#Apple

#APPLE



人気モデル···Macmini

カラー···シルバー

CPU種類···Corei7

メモリ容量···8GB～16GB未満

OS···MacOS

HDD容量···1000GB～2000GB未満

ディスプレイ···なし

起動確認済み

まとめて購入で、割引