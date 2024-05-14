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AppleMacminiメモリ16GB | HDD 1TB | MD388J/A
- 販売価格 ：
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￥7600税込
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商品の詳細
APPLEMacminiMACMINIMD388J/A
箱あり
BLUETOOTH有
CPUコア数:4
CPUメーカー:INTEL
HDMI端子有無:HDMI有
OSVERSION_PC:OSXMOUNT.LION
WIMAX:NO
color:SILVER
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:HDGRAPH.4000
ストレージ種類:HDD
チップセットブランド:INTEL
パソコン・タイプ:デスクトップパソコン
プロセッサタイプ4:COREi7
モニタワイドタイプ:モニタ非搭載
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n
#Apple
#APPLE
人気モデル···Macmini
カラー···シルバー
CPU種類···Corei7
メモリ容量···8GB～16GB未満
OS···MacOS
HDD容量···1000GB～2000GB未満
ディスプレイ···なし
起動確認済み
まとめて購入で、割引
箱あり
BLUETOOTH有
CPUコア数:4
CPUメーカー:INTEL
HDMI端子有無:HDMI有
OSVERSION_PC:OSXMOUNT.LION
WIMAX:NO
color:SILVER
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:HDGRAPH.4000
ストレージ種類:HDD
チップセットブランド:INTEL
パソコン・タイプ:デスクトップパソコン
プロセッサタイプ4:COREi7
モニタワイドタイプ:モニタ非搭載
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人気モデル···Macmini
カラー···シルバー
CPU種類···Corei7
メモリ容量···8GB～16GB未満
OS···MacOS
HDD容量···1000GB～2000GB未満
ディスプレイ···なし
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商品の説明
AppleMacminiメモリ16GB | HDD 1TB | MD388J/A
AppleMacminiメモリ16GB | HDD 1TB | MD388J/A
AppleMacminiメモリ16GB | HDD 1TB | MD388J/A
AppleMacminiメモリ16GB | HDD 1TB | MD388J/A
AppleMacminiメモリ16GB | HDD 1TB | MD388J/A
AppleMacminiメモリ16GB | HDD 1TB | MD388J/A
AppleMacminiメモリ16GB | HDD 1TB | MD388J/A
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