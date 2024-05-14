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超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
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￥7632税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます！
☆即購入OK！気軽にご質問ください☆
AF-SDXNIKKOR35mmf/1.8G
【単焦点レンズの特徴】
標準となる画角44°の、
単焦点レンズならではの高い描写性能を実現♪
開放F値1.8の明るさで、
光量が少ない室内などでも手持ち撮影がしやすく、
また美しいボケ味を生かした撮影が可能♪
被写体を自然に捉えるスナップや風景撮影に最適♪
【おすすめポイント】
✨ニコン最高峰技術内蔵の神レンズ♪
✨F値1.8の明るいレンズ
✨誰もが絶対に一つは持っておきたい宝物
✨初期不良1週間保証
✨全国送料無料
【対応機種】（DXフォーマットのニコンカメラ対応）
D100/D200/D300/D300S/D500
D40/D40X/D50/D60/D70/D80/D90
D3000シリーズ/D5000シリーズ/D7000シリーズなど
【コンディション】
☆本体☆
わずかなスレなどありますが、
撮影には問題ございません♪
☆レンズ☆
微細なチリ・ホコリはありますが、
撮影には問題ございません♪
☆動作☆
各種動作は問題ありません♪
【お届けするもの】
・単焦点レンズ（35㎜）
・フロントキャップ
・リアキャップ
・レンズフード
・レンズポーチ
・取扱説明書
【おまけ】
・クリーニングクロス
おまけはすべて新品でのご用意です！
※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承くださいm(__)m
最後までご覧いただき、ありがとうございました(^^)/
#心愛カメラ914 #一眼レフ #単焦点レンズ #nikon
#心愛カメラNikon
#心愛カメラレンズ
#心愛カメラニコンレンズ
マウント...ニコンFマウント系
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AF-SDXNIKKOR35mmf/1.8G
【単焦点レンズの特徴】
標準となる画角44°の、
単焦点レンズならではの高い描写性能を実現♪
開放F値1.8の明るさで、
光量が少ない室内などでも手持ち撮影がしやすく、
また美しいボケ味を生かした撮影が可能♪
被写体を自然に捉えるスナップや風景撮影に最適♪
【おすすめポイント】
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【対応機種】（DXフォーマットのニコンカメラ対応）
D100/D200/D300/D300S/D500
D40/D40X/D50/D60/D70/D80/D90
D3000シリーズ/D5000シリーズ/D7000シリーズなど
【コンディション】
☆本体☆
わずかなスレなどありますが、
撮影には問題ございません♪
☆レンズ☆
微細なチリ・ホコリはありますが、
撮影には問題ございません♪
☆動作☆
各種動作は問題ありません♪
【お届けするもの】
・単焦点レンズ（35㎜）
・フロントキャップ
・リアキャップ
・レンズフード
・レンズポーチ
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#心愛カメラ914 #一眼レフ #単焦点レンズ #nikon
#心愛カメラNikon
#心愛カメラレンズ
#心愛カメラニコンレンズ
マウント...ニコンFマウント系
商品の説明
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
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超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ
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