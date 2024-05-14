超美品☆Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G☆単焦点レンズ

商品の詳細

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AF-SDXNIKKOR35mmf/1.8G



【単焦点レンズの特徴】

標準となる画角44°の、

単焦点レンズならではの高い描写性能を実現♪



開放F値1.8の明るさで、

光量が少ない室内などでも手持ち撮影がしやすく、

また美しいボケ味を生かした撮影が可能♪



被写体を自然に捉えるスナップや風景撮影に最適♪



【おすすめポイント】

✨ニコン最高峰技術内蔵の神レンズ♪

✨F値1.8の明るいレンズ

✨誰もが絶対に一つは持っておきたい宝物

✨初期不良1週間保証

✨全国送料無料



【対応機種】（DXフォーマットのニコンカメラ対応）

D100/D200/D300/D300S/D500

D40/D40X/D50/D60/D70/D80/D90

D3000シリーズ/D5000シリーズ/D7000シリーズなど



【コンディション】

☆本体☆

わずかなスレなどありますが、

撮影には問題ございません♪



☆レンズ☆

微細なチリ・ホコリはありますが、

撮影には問題ございません♪



☆動作☆

各種動作は問題ありません♪



【お届けするもの】

・単焦点レンズ（35㎜）

・フロントキャップ

・リアキャップ

・レンズフード

・レンズポーチ

・取扱説明書



【おまけ】

・クリーニングクロス

おまけはすべて新品でのご用意です！



※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承くださいm(__)m



最後までご覧いただき、ありがとうございました(^^)/



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マウント...ニコンFマウント系