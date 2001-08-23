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MacBook Air 2019 A1932 スペースグレイ

アップル

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MacBook Air 2019 A1932 スペースグレイ
MacBook Air 2019 A1932 スペースグレイ
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商品の詳細

230801-01
￣￣￣￣￣
MacBookAir(Retinaディスプレイ,13-inch,2019)スペースグレイ

✅充放電回数：115回

✅状態：良好◎

✅純正品、充電ケーブル付属します。

✅元箱ありません

✅CPU：corei5／メモリ：8GB／ストレージ：128GB

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#Apple

製品年式...2019
CPU種類...Corei5
OS...MacOS
メモリ...8～15GB
SSD容量...128～255GB

商品の説明

MacBook Air 2019 A1932 スペースグレイ
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