DELL Inspiron 14 5415 Ryzen 5 5500U ８GB - ノートPC

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

本体と電源のみとなります。

液晶やキーボードまわりはきれいだと思いますが、天板に凹みがあります。



初期化して発送します。



問題なく動作しますが、

全く起動しないなどの問題以外はノークレームノーリターンご理解いただける方のみ入札願います。



他オークションでも出品していますので、入札前にはご確認の程、宜しくお願い致します。