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HP ProBook 430G5/i5/8G/256G/Office2021

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HP ProBook 430G5/i5/8G/256G/Office2021
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

中古のHPProBook430G5です。

☆CPUはインテル第8世代i58250U、メモリは8GB、OSはSSD256GBにインストールしてますので、サクサク動作します。

☆マイクロソフトオフィス2021ライセンス認証済。
購入後すぐにワード、エクセルなど使用可能です。

【商品の状態】

☆全体的に軽度の使用感はありますが、目立つキズは無く綺麗な状態です。

☆キーボードに多少のテカリ、パームレストに極うすいシール跡がありますが、あまり目立たず比較的綺麗な状態です。

☆液晶はシミやムラなど無く綺麗な状態です。

＊状態は写真でご確認ください。

＊中古品ですので、完璧な美品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。

【主な仕様】

■CPU：Intel(R)[email protected]
(4コア8スレッド)
■メモリ:8GB
■ストレージ:SSD256GB
■光学ドライブ:非搭載
■SDカードスロット:動作確認済み
■画面サイズ：13.3型(1366x768)
■LAN：IntelEthernet10/100/1000LAN
■無線LAN：IntelDualBand802.11a/b/g/n/ac
■Bluetooth：内蔵
■Webカメラ:内臓
■外部映像出力:HDMI,VGA
■OS:windows11pro(デジタル認証済)
■ソフト:VLCmediaplayer
MicrosoftofficeprofessionalPlus2021
(ライセンス認証済み)など
■バッテリーは消耗品ですので、保証はありません。
■付属品　HP純正ACアダプター

＊リコール品に該当しません。
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···Windows11
メモリ···8～15GB
SSD容量···256～511GB
特徴···Office2021

商品の説明

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