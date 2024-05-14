単焦点 オールドレンズ 美品 CANON FL50mm F1.4 - レンズ(単焦点)

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単焦点　オールドレンズ　美品　CANON　FL50mm　F1.4

Gsolid

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単焦点　オールドレンズ　美品　CANON　FL50mm　F1.4
単焦点　オールドレンズ　美品　CANON　FL50mm　F1.4
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商品の詳細

状態に気になる点はないと思います。
50mm単焦点の美しいボケ味を、オールドレンズでお楽しみいただけます。
マウント...キヤノンFLマウント
シリアルNo31976
カビ・・・なし
ほこり・・わずかに
絞り・・スムース
ヘリコイドの動き・・・滑らか

商品の説明

単焦点　オールドレンズ　美品　CANON　FL50mm　F1.4
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