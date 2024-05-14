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VersaProVKH19 i7-8650U 8G SSD office2021

エヌイーシー

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販売価格 ：

13112税込

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VersaProVKH19 i7-8650U 8G SSD office2021
VersaProVKH19 i7-8650U 8G SSD office2021
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

【気まぐれ値下げ】通常34,800円を今だけ29,800円にします。気まぐれなので予告なく通常価格に戻します。宜しくお願いします。

美品NECの一般的なノートパソコンです。第８世代のi7なので爆走で使用できます。office2021も入っておりフルキーボードなので書類作成も楽々できます。バッテリー駆動可能です。写真入れておきます。

型番...VersaProVXVKH19/X-3
画面サイズ...15.6インチ
CPU種類...Corei7-8650U
OS...Windows11Pro(22H2対応済み)
メモリ...8GB
SSD容量...256GB(新品)
特徴...Office2021
付属品...本体、ACアダプタ

中古であることを十分理解して購入をお願いします。
基本NCNRでお願いします。

商品の説明

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