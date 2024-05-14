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VersaProVKH19 i7-8650U 8G SSD office2021
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￥13112税込
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商品の詳細
美品NECの一般的なノートパソコンです。第８世代のi7なので爆走で使用できます。office2021も入っておりフルキーボードなので書類作成も楽々できます。バッテリー駆動可能です。写真入れておきます。
型番...VersaProVXVKH19/X-3
画面サイズ...15.6インチ
CPU種類...Corei7-8650U
OS...Windows11Pro(22H2対応済み)
メモリ...8GB
SSD容量...256GB(新品)
特徴...Office2021
付属品...本体、ACアダプタ
中古であることを十分理解して購入をお願いします。
基本NCNRでお願いします。
商品の説明
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