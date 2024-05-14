  • Crucial 増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 2666
Crucial 増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 2666
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Crucial 増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 2666

クルーシャル

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Crucial 増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 2666
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商品の詳細

Crucialデスクトップ用増設メモリ32GB(16GBx2枚)DDR4
CT16G4DFD8266

WindowsPCの増設用に２年ほど利用していましたが
PC自体の利用頻度が低いため売却します。

絶縁パックに入れて段ボールに挟み梱包して発送します。

種類···メモリ

商品の説明

Crucial 増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 2666
Crucial ノートPC用増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 2666MT/s(PC4-21300) CL19 SODIMM 260pin for Mac CT2K16G4S266M

Crucial 増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 2666
Crucial ノートPC用増設メモリ 32GB(32GBx1枚) DDR4 2666MT/s(PC4-21300) CL19 SODIMM 260pin CT32G4SFD8266

Crucial 増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 2666
Crucial デスクトップ用増設メモリ 32GB(32GBx1枚) DDR4 2666MT/s(PC4-21300) CL19 UDIMM 288pin CT32G4DFD8266

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Crucial デスクトップメモリ PC4-21300(DDR4-2666) 32GB(16GBx2枚) UDIMM CT16G4DFS8266 [並行輸入品]

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Crucial ノートPC用 メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 32GB(16GBx2枚) SODIMM CT16G4SFS8266 [並行輸入品]

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増設メモリ CT2K32G4DFD832A [DIMM DDR4 /32GB /2枚]

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増設メモリ CT32G4SFD8266 [SO-DIMM DDR4 /32GB /1枚]

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