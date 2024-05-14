Crucial 増設メモリ 32GB(16GBx2枚) DDR4 2666

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商品の詳細

Crucialデスクトップ用増設メモリ32GB(16GBx2枚)DDR4

CT16G4DFD8266



WindowsPCの増設用に２年ほど利用していましたが

PC自体の利用頻度が低いため売却します。



絶縁パックに入れて段ボールに挟み梱包して発送します。



種類···メモリ