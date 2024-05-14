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PCモニター　27インチワイドディスプレイ　hp

エイチピー

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PCモニター　27インチワイドディスプレイ　hp
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商品の詳細

hp27fwDisplay

ブランド…hp
サイズ…27インチワイド
カラー…シルバー
解像度…1920×1080(75Hz)
フレームが薄いため大画面のような迫力があります。
付属品…電源コード、HDMIケーブル、外箱

商品の説明

PCモニター　27インチワイドディスプレイ　hp
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