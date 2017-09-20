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FUJITSU AH32/M パソコン
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商品の詳細
FUJITSUAH32/Mパソコン
Windows11Pro
CPUi5-3230M
メモリ4GB
SSD120GB
Microsoftoffice365
Madiaplayer
ACアダプター/HDMI/WIFI/webカメラ/工学ドライブは付いてます。
バッテリーでは使用出来ません。ACアダプターに繋いで使用して下さい。
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商品の説明
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