Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD

商品の詳細

DELLInspiron155565

Windows10Home



2023年10月21日初期化しました

2023年の夏ごろに互換バッテリーに交換

2023年の春ごろにSSDの500GBに交換

初期化して、PWなしで使用できます。

マイクロソフトOFFICE2016 homebusinesspremiumプロダクトキーあります。永続利用できます。Word、Excel、PowerPoint、ONENOTEが使えます



メモリ ８GB



外観はそれなりに傷はあります。写真で確認できない場所にも傷はあります。保証はありません。夜や週末のネット目的のライトユーザーでした。ドライブも含め、問題なく使用してました。初期不良は到着より3日以内のご連絡をお願いします。喫煙なし、ペットなしの環境です。



BLUETOOTH有

CD/DVDドライブ:内蔵タイプ

CPUコア数:4

CPUメーカー:AMDRADEON2.4GHZ

HDMI端子有無:HDMI有

OSVERSION_PC:WIN10HOME

ストレージ種類:SDD

チップセットブランド:AMD

ビジネス統合ソフト:Home\u0026Business2016（プロダクトキーあり）

マルチドライブ種類:DVD+−RW/CD−RW

モニタワイドタイプ:ワイド15.6インチ

無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac



#Dell

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画面サイズ...14.5～16.9インチ

OS...Windows10

SSD容量...500GB