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Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
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￥11749税込
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商品の詳細
DELLInspiron155565
Windows10Home
2023年10月21日初期化しました
2023年の夏ごろに互換バッテリーに交換
2023年の春ごろにSSDの500GBに交換
初期化して、PWなしで使用できます。
マイクロソフトOFFICE2016 homebusinesspremiumプロダクトキーあります。永続利用できます。Word、Excel、PowerPoint、ONENOTEが使えます
メモリ ８GB
外観はそれなりに傷はあります。写真で確認できない場所にも傷はあります。保証はありません。夜や週末のネット目的のライトユーザーでした。ドライブも含め、問題なく使用してました。初期不良は到着より3日以内のご連絡をお願いします。喫煙なし、ペットなしの環境です。
BLUETOOTH有
CD/DVDドライブ:内蔵タイプ
CPUコア数:4
CPUメーカー:AMDRADEON2.4GHZ
HDMI端子有無:HDMI有
OSVERSION_PC:WIN10HOME
ストレージ種類:SDD
チップセットブランド:AMD
ビジネス統合ソフト:Home\u0026Business2016（プロダクトキーあり）
マルチドライブ種類:DVD+−RW/CD−RW
モニタワイドタイプ:ワイド15.6インチ
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
#Dell
#DELL
画面サイズ...14.5～16.9インチ
OS...Windows10
SSD容量...500GB
Windows10Home
2023年10月21日初期化しました
2023年の夏ごろに互換バッテリーに交換
2023年の春ごろにSSDの500GBに交換
初期化して、PWなしで使用できます。
マイクロソフトOFFICE2016 homebusinesspremiumプロダクトキーあります。永続利用できます。Word、Excel、PowerPoint、ONENOTEが使えます
メモリ ８GB
外観はそれなりに傷はあります。写真で確認できない場所にも傷はあります。保証はありません。夜や週末のネット目的のライトユーザーでした。ドライブも含め、問題なく使用してました。初期不良は到着より3日以内のご連絡をお願いします。喫煙なし、ペットなしの環境です。
BLUETOOTH有
CD/DVDドライブ:内蔵タイプ
CPUコア数:4
CPUメーカー:AMDRADEON2.4GHZ
HDMI端子有無:HDMI有
OSVERSION_PC:WIN10HOME
ストレージ種類:SDD
チップセットブランド:AMD
ビジネス統合ソフト:Home\u0026Business2016（プロダクトキーあり）
マルチドライブ種類:DVD+−RW/CD−RW
モニタワイドタイプ:ワイド15.6インチ
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
#Dell
#DELL
画面サイズ...14.5～16.9インチ
OS...Windows10
SSD容量...500GB
商品の説明
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
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