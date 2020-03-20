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Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD

デル

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Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
Dell Inspiron15 office永続 ノートパソコン SSD
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商品の詳細

DELLInspiron155565
Windows10Home

2023年10月21日初期化しました
2023年の夏ごろに互換バッテリーに交換
2023年の春ごろにSSDの500GBに交換
初期化して、PWなしで使用できます。
マイクロソフトOFFICE2016　homebusinesspremiumプロダクトキーあります。永続利用できます。Word、Excel、PowerPoint、ONENOTEが使えます

メモリ　８GB

外観はそれなりに傷はあります。写真で確認できない場所にも傷はあります。保証はありません。夜や週末のネット目的のライトユーザーでした。ドライブも含め、問題なく使用してました。初期不良は到着より3日以内のご連絡をお願いします。喫煙なし、ペットなしの環境です。

BLUETOOTH有
CD/DVDドライブ:内蔵タイプ
CPUコア数:4
CPUメーカー:AMDRADEON2.4GHZ
HDMI端子有無:HDMI有
OSVERSION_PC:WIN10HOME
ストレージ種類:SDD
チップセットブランド:AMD
ビジネス統合ソフト:Home\u0026Business2016（プロダクトキーあり）
マルチドライブ種類:DVD+−RW/CD−RW
モニタワイドタイプ:ワイド15.6インチ
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac

#Dell
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画面サイズ...14.5～16.9インチ
OS...Windows10
SSD容量...500GB

商品の説明

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