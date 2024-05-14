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値下げ 美品 GigaCrysta KH2502V-ZX2 240Hzモニター
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￥15631税込
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商品の詳細
I-ODATAKH2502V-ZX2です。
●商品状態
PCにて動作確認済みです。
画面目立った傷や汚れは無く比較的綺麗な状態です。
●スペック
画面サイズ:24.5インチ
液晶パネル:TN
画面形状:平面
解像度:1920×1080（フルHD）
リフレッシュレート:240Hz
応答速度:0.4ms
入力端子:HDMI×2、DisplayPort
VESAマウント:○
スピーカー:○
●付属品
電源ケーブル、DisplayProtケーブル、HDMIケーブル
写真は全ての物になります。
●その他
当商品は、即購入、コメント無し購入OKです！
ご検討よろしくお願いします。
●商品状態
PCにて動作確認済みです。
画面目立った傷や汚れは無く比較的綺麗な状態です。
●スペック
画面サイズ:24.5インチ
液晶パネル:TN
画面形状:平面
解像度:1920×1080（フルHD）
リフレッシュレート:240Hz
応答速度:0.4ms
入力端子:HDMI×2、DisplayPort
VESAマウント:○
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電源ケーブル、DisplayProtケーブル、HDMIケーブル
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商品の説明
は自分にプチご褒美を 値下げ 美品 GigaCrysta KH2502V-ZX2 240Hz ...
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