値下げ　美品　GigaCrysta KH2502V-ZX2 240Hzモニター

商品の詳細

I-ODATAKH2502V-ZX2です。



●商品状態

PCにて動作確認済みです。

画面目立った傷や汚れは無く比較的綺麗な状態です。



●スペック

画面サイズ:24.5インチ

液晶パネル:TN

画面形状:平面

解像度:1920×1080（フルHD）

リフレッシュレート:240Hz

応答速度:0.4ms

入力端子:HDMI×2、DisplayPort

VESAマウント:○

スピーカー:○



●付属品

電源ケーブル、DisplayProtケーブル、HDMIケーブル

写真は全ての物になります。



●その他

当商品は、即購入、コメント無し購入OKです！

ご検討よろしくお願いします。