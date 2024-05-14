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マイクロソフト

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商品の詳細

❤️【純正】❤️マイクロソフトサーフェスプロ3☆カバーキーボード
モデル番号:1709

対応機種SurfacePro3、SurfacePro4、SurfacePro(第5世代)、SurfacePro6,SurfacePro7

複数あるので写真は1枚のみです。欲しい人がいたらもっと写真をアップロードします。
動作確認済みの非常に綺麗な商品です。中古ですが、状態は良いと思います。購入する前に画像をよく見てください。

少し中古品ですので。多少の傷や汚れがあるかもしれません,使用には問題ございません。NCNRを使用してください

❤️[Genuine]❤️MicrosoftSurfacePro3☆CoverKeyboard
ModelNumber:1709

CompatiblemodelsSurfacePro3,SurfacePro4,SurfacePro(5thgeneration),SurfacePro6,SurfacePro7

商品の説明

❤️ 【純正】❤️ マイクロソフトサーフェス プロ 3 ☆ カバー キーボード
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