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XPPen 液タブ Artist 22セカンド

Tsolid

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XPPen 液タブ Artist 22セカンド
XPPen 液タブ Artist 22セカンド
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商品の詳細

モニタサイズ···22インチ～24インチ未満

表面処理···ノングレア(非光沢)

表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···61Hz～71Hz未満

使用期間1ヶ月

商品の説明

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