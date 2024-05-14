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XPPen 液タブ Artist 22セカンド
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￥19600税込
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商品の詳細
モニタサイズ···22インチ～24インチ未満
表面処理···ノングレア(非光沢)
表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···61Hz～71Hz未満
使用期間1ヶ月
表面処理···ノングレア(非光沢)
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解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
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商品の説明
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