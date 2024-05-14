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【週末値下げ・美品】Dell Inspiron 27インチ 7700

デル

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【週末値下げ・美品】Dell Inspiron 27インチ 7700
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商品の詳細

Dellフレームレスデスクトップパソコン
Inspiron277700シルバー
Win10
27インチ（FullHD）
Corei5-1135G7
RAM8GB
容量256GB+1TB
Webカメラ/無線LANAI759A-AWLS
【Windows11無料アップグレード対応】

初期化済みです。
精密機器のため、引き渡し可能となります。

#Dell#デル#ノートパソコン#デスクトップ

商品の説明

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