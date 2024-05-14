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【週末値下げ・美品】Dell Inspiron 27インチ 7700
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商品の詳細
Dellフレームレスデスクトップパソコン
Inspiron277700シルバー
Win10
27インチ（FullHD）
Corei5-1135G7
RAM8GB
容量256GB+1TB
Webカメラ/無線LANAI759A-AWLS
【Windows11無料アップグレード対応】
初期化済みです。
精密機器のため、引き渡し可能となります。
#Dell#デル#ノートパソコン#デスクトップ
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容量256GB+1TB
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商品の説明
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デスクトップパソコン Inspiron 27 7700 シルバー FI779-AWHBSC [27型 /intel Core i7 /メモリ：8GB /HDD：1TB /SSD：512GB /2020年秋冬モデル]
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Dell Inspiron 7700 27-inch All in One Desktop Computer - FHD (1920 x 1080) Display, Pop-Up Webcam, Intel Core i7-1165G7, 12GB DDR4 RAM, 1TB HDD, Intel ...
Inspiron 27 オールインワン
Inspiron 27 7700
Dell Inspiron 27 7700 All-in-One PC, Silver, Intel Core i7-1165G7, 8GB RAM, 512GB SSD+1TB SATA, 27
Dell Inspiron 7700 27 inch Full HD Display All-in-One Desktop ...
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