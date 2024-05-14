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steelseries aerox 3 wireless 2022edition
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商品の詳細
#ゲーミングマウス #マウス
【超軽量化68gを実現】ウルトラライトの68gは、楽にすばやくゲームプレイが可能で、ケースに穴を開けることで軽量化を図り、最も激しいゲーミングセッションにも耐えられる強度と耐久性を実現。【TRUEMOVEAIRセンサー搭載】PixArt社との協業開発「TrueMoveCore」は、1:1トラッキングと精密なパフォーマンスを実現し、18,000CPI、400IPS、加速40Gに対応し、マウスの動作を完璧に画面上に再現することが可能です。【PTFEマウスソール付き】マウスソール素材には高品質なPTFEを採用し、超軽量マウスに最適化した、コントロールと滑らかさの両立を実現。【ワイヤレス技術QuantumWireless2.0テクノロジーで超低遅延を実現】2.4GHzとBluetooth5.0によるデュアル接続で、快適な操作性でラグのないプレイを実現。【200時間のロングライフバッテリー】連続200時間稼働可能で、15分の充電で40時間使用が可能。【耐久性と、IP54規格の防水防塵性を備える】8,000万回クリックの耐久性を備え、さらにAquaBarrierテクノロジーによるIP54規格の防水防塵性能を備えています。
商品の説明
Aerox 3 Wireless | 超軽量ワイヤレスゲーミングマウス | SteelSeries
Aerox 3 Wireless | 超軽量ワイヤレスゲーミングマウス | SteelSeries
62608J
Aerox 3 Wireless | 超軽量ワイヤレスゲーミングマウス | SteelSeries
ゲーミングマウス Aerox 3 2022エディション Snow 62608J [光学式 /有線／無線(ワイヤレス) /6ボタン /Bluetooth・USB]
Aerox 3 Wireless | 超軽量ワイヤレスゲーミングマウス | SteelSeries
Aerox 3 Wireless | 超軽量ワイヤレスゲーミングマウス | SteelSeries
Aerox 3 Wireless | 超軽量ワイヤレスゲーミングマウス | SteelSeries
Aerox 3 Wireless | 超軽量ワイヤレスゲーミングマウス | SteelSeries
SteelSeries SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx 2022 Edition 62612J ...
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