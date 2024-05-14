FUJITSU VL-B23T-7 富士通　23型モニター

商品の詳細

新しいモニターを購入しましたので、出品します。

職場での利用なので、きれいに使用しています。



富士通製モニター

モニターが回転するので、意外と便利です。



FUJITSUVL-B23T-7



DisplayPort有

HDCP対応有

HDMI端子数(新):0

J−Moss対応有

RoHs規格有

color:WHITE

アスペクト比_MON:16:9

コントラスト比クラス別3:700以上

コントラスト比クラス別4:1000−1999

スピーカ(LOUDSPEAKERS):スピーカ内蔵

パネル方式_MON:TN

ヘッドホン端子有

モニタワイドタイプ:ワイド

入力端子種類:D−sub/DVI−D

国際エネルギースタープログラム有

画素数クラス別(横):1920−3839

画素数クラス別(縦):1080−2159

画素数クラス別2(縦):1080−1199

画面サイズ・クラス別4:23インチ

画面サイズ・クラス別5:19.0インチ以上

解像度種類(新):1920X1080



#富士通

#FUJITSU





モニタサイズ...22インチ～24インチ未満