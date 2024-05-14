  • FUJITSU VL-B23T-7 富士通　23型モニター
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FUJITSU VL-B23T-7 富士通　23型モニター
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FUJITSU VL-B23T-7 富士通　23型モニター

富士通

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販売価格 ：

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FUJITSU VL-B23T-7 富士通　23型モニター
FUJITSU VL-B23T-7 富士通　23型モニター
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

新しいモニターを購入しましたので、出品します。
職場での利用なので、きれいに使用しています。
　
富士通製モニター
モニターが回転するので、意外と便利です。

FUJITSUVL-B23T-7

DisplayPort有
HDCP対応有
HDMI端子数(新):0
J−Moss対応有
RoHs規格有
color:WHITE
アスペクト比_MON:16:9
コントラスト比クラス別3:700以上
コントラスト比クラス別4:1000−1999
スピーカ(LOUDSPEAKERS):スピーカ内蔵
パネル方式_MON:TN
ヘッドホン端子有
モニタワイドタイプ:ワイド
入力端子種類:D−sub/DVI−D
国際エネルギースタープログラム有
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画素数クラス別2(縦):1080−1199
画面サイズ・クラス別4:23インチ
画面サイズ・クラス別5:19.0インチ以上
解像度種類(新):1920X1080

#富士通
#FUJITSU


モニタサイズ...22インチ～24インチ未満

商品の説明

ディスプレイ VL-B23T-7 -FMWORLD（法人）:富士通
ディスプレイ VL-B23T-7 -FMWORLD（法人）:富士通
富士通 FMV 液晶モニター VL-B23T-7 23型 ワイド ノングレア 液晶
富士通 FMV 液晶モニター VL-B23T-7 23型 ワイド ノングレア 液晶
【中古品】富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイドモニター/解像度:フルHD（1920×1080）/ 非光沢/VESAマウント/画面回転機能/VGA、DVI-D、Displayport/HDMI対応可能（変換ケーブル付属）/ Switch·PS対応/PC King
【中古品】富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイドモニター/解像度:フルHD（1920×1080）/ 非光沢/VESAマウント/画面回転機能/VGA、DVI-D、Displayport/HDMI対応可能（変換ケーブル付属）/ Switch·PS対応/PC King
中古 モニター 一年保証 富士通 VL-B23T-7 23型ワイドTFT 1920×1080（フルHD） LED スピーカー内蔵 画面回転(縦型表示)可能
中古 モニター 一年保証 富士通 VL-B23T-7 23型ワイドTFT 1920×1080（フルHD） LED スピーカー内蔵 画面回転(縦型表示)可能
富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイドモニター/解像度:フルHD（1920×1080）/ 非光沢/VESAマウント/画面回転機能/VGA DVI-D Displayport/HDMI対応可能（変換ケーブル付属）/ Switch・PS対応/Ryonan
富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイドモニター/解像度:フルHD（1920×1080）/ 非光沢/VESAマウント/画面回転機能/VGA DVI-D Displayport/HDMI対応可能（変換ケーブル付属）/ Switch・PS対応/Ryonan
Used Monitor Fujitsu VL-B23T-7 23-inch Wide TFT 1920 x 1080 (Full HD) LED Speaker with Built-In Screen Rotation (Vertical Display)
Used Monitor Fujitsu VL-B23T-7 23-inch Wide TFT 1920 x 1080 (Full HD) LED Speaker with Built-In Screen Rotation (Vertical Display)
O-3908/富士通 VL-B23T-7 ■ 23インチ 液晶モニター DisplayPort対応 #2-中古パソコン販売USED-PC
O-3908/富士通 VL-B23T-7 ■ 23インチ 液晶モニター DisplayPort対応 #2-中古パソコン販売USED-PC
中古 モニター 一年保証 富士通 VL-B23T-7 23型ワイドTFT 1920×1080（フルHD） LED スピーカー内蔵 画面回転(縦型表示)可能
中古 モニター 一年保証 富士通 VL-B23T-7 23型ワイドTFT 1920×1080（フルHD） LED スピーカー内蔵 画面回転(縦型表示)可能
富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイドモニター/解像度:フルHD（1920×1080）/ 非光沢/VESAマウント/画面回転機能/VGA DVI-D Displayport/HDMI対応可能（変換ケーブル付属）/ Switch・PS対応/Ryonan
富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイドモニター/解像度:フルHD（1920×1080）/ 非光沢/VESAマウント/画面回転機能/VGA DVI-D Displayport/HDMI対応可能（変換ケーブル付属）/ Switch・PS対応/Ryonan
富士通 Fujitsu 液晶モニター VL-B23T-7 DY23T-7 23インチワイド ...
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【中古】23型ワイド液晶モニター 富士通 VL-B23-T-7-ALEXPC プレミアムパソコン館
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富士通 VL-B23T-7 フルHD対応 23インチ ディスプレイ - 店休日11/1～5 ...
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Amazon.co.jp: 富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイド ...
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