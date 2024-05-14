- 当日発送
- 送料無料
FUJITSU VL-B23T-7 富士通 23型モニター
- 販売価格 ：
-
￥6109税込
- 獲得ポイント ：
- 324ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
新しいモニターを購入しましたので、出品します。
職場での利用なので、きれいに使用しています。
富士通製モニター
モニターが回転するので、意外と便利です。
FUJITSUVL-B23T-7
DisplayPort有
HDCP対応有
HDMI端子数(新):0
J−Moss対応有
RoHs規格有
color:WHITE
アスペクト比_MON:16:9
コントラスト比クラス別3:700以上
コントラスト比クラス別4:1000−1999
スピーカ(LOUDSPEAKERS):スピーカ内蔵
パネル方式_MON:TN
ヘッドホン端子有
モニタワイドタイプ:ワイド
入力端子種類:D−sub/DVI−D
国際エネルギースタープログラム有
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画素数クラス別2(縦):1080−1199
画面サイズ・クラス別4:23インチ
画面サイズ・クラス別5:19.0インチ以上
解像度種類(新):1920X1080
#富士通
#FUJITSU
モニタサイズ...22インチ～24インチ未満
職場での利用なので、きれいに使用しています。
富士通製モニター
モニターが回転するので、意外と便利です。
FUJITSUVL-B23T-7
DisplayPort有
HDCP対応有
HDMI端子数(新):0
J−Moss対応有
RoHs規格有
color:WHITE
アスペクト比_MON:16:9
コントラスト比クラス別3:700以上
コントラスト比クラス別4:1000−1999
スピーカ(LOUDSPEAKERS):スピーカ内蔵
パネル方式_MON:TN
ヘッドホン端子有
モニタワイドタイプ:ワイド
入力端子種類:D−sub/DVI−D
国際エネルギースタープログラム有
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画素数クラス別2(縦):1080−1199
画面サイズ・クラス別4:23インチ
画面サイズ・クラス別5:19.0インチ以上
解像度種類(新):1920X1080
#富士通
#FUJITSU
モニタサイズ...22インチ～24インチ未満
商品の説明
ディスプレイ VL-B23T-7 -FMWORLD（法人）:富士通
富士通 FMV 液晶モニター VL-B23T-7 23型 ワイド ノングレア 液晶
【中古品】富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイドモニター/解像度:フルHD（1920×1080）/ 非光沢/VESAマウント/画面回転機能/VGA、DVI-D、Displayport/HDMI対応可能（変換ケーブル付属）/ Switch·PS対応/PC King
中古 モニター 一年保証 富士通 VL-B23T-7 23型ワイドTFT 1920×1080（フルHD） LED スピーカー内蔵 画面回転(縦型表示)可能
富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイドモニター/解像度:フルHD（1920×1080）/ 非光沢/VESAマウント/画面回転機能/VGA DVI-D Displayport/HDMI対応可能（変換ケーブル付属）/ Switch・PS対応/Ryonan
Used Monitor Fujitsu VL-B23T-7 23-inch Wide TFT 1920 x 1080 (Full HD) LED Speaker with Built-In Screen Rotation (Vertical Display)
O-3908/富士通 VL-B23T-7 ■ 23インチ 液晶モニター DisplayPort対応 #2-中古パソコン販売USED-PC
中古 モニター 一年保証 富士通 VL-B23T-7 23型ワイドTFT 1920×1080（フルHD） LED スピーカー内蔵 画面回転(縦型表示)可能
富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイドモニター/解像度:フルHD（1920×1080）/ 非光沢/VESAマウント/画面回転機能/VGA DVI-D Displayport/HDMI対応可能（変換ケーブル付属）/ Switch・PS対応/Ryonan
Amazon.co.jp: 【中古品】富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPS ...
【中古】23型ワイド液晶モニター 富士通 VL-B23-T-7-ALEXPC プレミアムパソコン館
富士通 VL-B23T-7 フルHD対応 23インチ ディスプレイ - 店休日11/1～5 ...
Amazon.co.jp: 富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPSワイド ...
Amazon.co.jp: 【中古品】富士通 23型液晶モニター VL-B23T-7 / IPS ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・ディスプレイのデイリーランキング
この商品を見ている人におすすめ
-
-
その他
￥50,000
-
ショートパンツ
￥1,785
-
長靴/レインシューズ
￥23,030
-
デニム/ジーンズ
￥1,750
-
その他
￥16,380
-