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LAOWA D-Dreamer 15mm F2.0

ソニー

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LAOWA D-Dreamer 15mm F2.0
LAOWA D-Dreamer 15mm F2.0
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商品の詳細

中国メーカーのフルサイズ対応
超超広角マニュアルレンズです

画角15mm単焦点レンズ
絞り2.0〜22
sonyEMount

絞りラチェットオンオフ可能

金属製で高級感ある質感!
とにかく広く写ります〜
フィルターもつけたままの受け渡しになります。
傷などほぼありません。

素人ゆえ見落としあるかもしれません。
中古品ということで理解の上ご購入ください。

外箱も付きます。

カラー...ブラック
マウント...αEマウント系
フルサイズ対応...フルサイズ対応可
開放F値...2.0～2.5未満
焦点距離...12mm～18mm未満
マウント...αEマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

開放F値···1.5～2.0未満

焦点距離···12mm～18mm未満

商品の説明

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