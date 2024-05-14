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LAOWA D-Dreamer 15mm F2.0
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￥29250税込
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商品の詳細
超超広角マニュアルレンズです
画角15mm単焦点レンズ
絞り2.0〜22
sonyEMount
絞りラチェットオンオフ可能
金属製で高級感ある質感!
とにかく広く写ります〜
フィルターもつけたままの受け渡しになります。
傷などほぼありません。
素人ゆえ見落としあるかもしれません。
中古品ということで理解の上ご購入ください。
外箱も付きます。
カラー...ブラック
マウント...αEマウント系
フルサイズ対応...フルサイズ対応可
開放F値...2.0～2.5未満
焦点距離...12mm～18mm未満
マウント...αEマウント系
フルサイズ対応···フルサイズ対応可
開放F値···1.5～2.0未満
焦点距離···12mm～18mm未満
商品の説明
LAOWA 15mm F2 Zero-D | 製品情報 | LAOWA
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