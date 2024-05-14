LAOWA D-Dreamer 15mm F2.0

商品の詳細

中国メーカーのフルサイズ対応

超超広角マニュアルレンズです



画角15mm単焦点レンズ

絞り2.0〜22

sonyEMount



絞りラチェットオンオフ可能



金属製で高級感ある質感!

とにかく広く写ります〜

フィルターもつけたままの受け渡しになります。

傷などほぼありません。



素人ゆえ見落としあるかもしれません。

中古品ということで理解の上ご購入ください。



外箱も付きます。



カラー...ブラック

マウント...αEマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ対応可

開放F値...2.0～2.5未満

焦点距離...12mm～18mm未満

マウント...αEマウント系



フルサイズ対応···フルサイズ対応可



開放F値···1.5～2.0未満



焦点距離···12mm～18mm未満