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★美品★ Nikon ニコン AF NIKKOR 20mm F2.8D
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商品の詳細
★美品★Nikonニコン
AFNIKKOR20mmF2.8D
☆コンディション
スレキズ少なく綺麗な状態です。
商品画像を沢山ご用意いたしましたので、
細部まで、ご確認ください。
自信を持ってお勧めできる商品です！
☆光学チェック
レンズ内チリありますが
カビ、くもりなく撮影に影響する不具合ございません。
高い描写力をお楽しみいただける商品です。
☆動作チェック
各種正常に動作しております。
☆お届けする商品
■写真に写っているものが全てです。
※写真に写っていないものは付属しません。
万が一の初期不良(ジャンク品を除く)には返品、返金対応
させていただきます。
安心してお買い求めください♪
他にもカメラ関連の物を多数出品しています。ぜひご覧くださいませ^^
⇒#TISO 1480
商品の説明
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