★美品★ Nikon ニコン AF NIKKOR 20mm F2.8D

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商品の詳細

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★美品★Nikonニコン

AFNIKKOR20mmF2.8D





☆コンディション



スレキズ少なく綺麗な状態です。

商品画像を沢山ご用意いたしましたので、

細部まで、ご確認ください。

自信を持ってお勧めできる商品です！







☆光学チェック



レンズ内チリありますが

カビ、くもりなく撮影に影響する不具合ございません。

高い描写力をお楽しみいただける商品です。





☆動作チェック



各種正常に動作しております。





☆お届けする商品



■写真に写っているものが全てです。





※写真に写っていないものは付属しません。







万が一の初期不良(ジャンク品を除く)には返品、返金対応

させていただきます。

安心してお買い求めください♪





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