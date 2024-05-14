良品✨東芝 Core i7 Windows11 Office付き ノートパソコン

商品の詳細

初心者の方、主婦や学生さん向けのノートパソコンです！



価格相談も大歓迎♪

ご希望額をコメント願います



✨初期設定済み

✨届いてすぐに使えるノートパソコン

✨即購入歓迎



初心者におすすめのパソコン

▶#てんちょー整備済みPC◀



⭕Windows11及びOffice2021共に認証済み

⭕Office2021年版、永久ライセンス

（Word2021、Excel2021、PowerPoint2021）

『オフラインでも作業が可能』

⭕ウイルス対策ソフトは、マイクロソフト純正

「WindowsDefender」インストール済み

⭕iTunes、LINE、Skype、YouTube等も使えます



【商品名】

⭐東芝dynabookT75/CW



【仕様】

⭐CPU：IntelCorei77500U

⭐OS：Windows1164bit

⭐ストレージ：SSD512GB(新品)

⭐メモリ：8GB

⭐光学ドライブ：ブルーレイドライブ

⭐モニター：15.6型FHD

⭐無線LAN：IEEE802.11b/g/n/ac準拠

⭐Webカメラ

⭐Bluetooth



【付属品】

⭐本体、ACアダプター



【動作確認項目】

✅BIOS起動

✅Windows起動

✅液晶モニター表示

✅キーボード操作

✅CD、DVD、BD読込

✅Webカメラ起動

✅無線Wi-Fi接続

✅インターネット接続



【注意事項】

中古品です

使用による小キズ等があります

パソコンはACアダプターに接続してご使用願います