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良品✨東芝 Core i7 Windows11 Office付き ノートパソコン
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￥19228税込
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商品の詳細
初心者の方、主婦や学生さん向けのノートパソコンです！
価格相談も大歓迎♪
ご希望額をコメント願います
✨初期設定済み
✨届いてすぐに使えるノートパソコン
✨即購入歓迎
初心者におすすめのパソコン
▶#てんちょー整備済みPC◀
⭕Windows11及びOffice2021共に認証済み
⭕Office2021年版、永久ライセンス
（Word2021、Excel2021、PowerPoint2021）
『オフラインでも作業が可能』
⭕ウイルス対策ソフトは、マイクロソフト純正
「WindowsDefender」インストール済み
⭕iTunes、LINE、Skype、YouTube等も使えます
【商品名】
⭐東芝dynabookT75/CW
【仕様】
⭐CPU：IntelCorei77500U
⭐OS：Windows1164bit
⭐ストレージ：SSD512GB(新品)
⭐メモリ：8GB
⭐光学ドライブ：ブルーレイドライブ
⭐モニター：15.6型FHD
⭐無線LAN：IEEE802.11b/g/n/ac準拠
⭐Webカメラ
⭐Bluetooth
【付属品】
⭐本体、ACアダプター
【動作確認項目】
✅BIOS起動
✅Windows起動
✅液晶モニター表示
✅キーボード操作
✅CD、DVD、BD読込
✅Webカメラ起動
✅無線Wi-Fi接続
✅インターネット接続
【注意事項】
中古品です
使用による小キズ等があります
パソコンはACアダプターに接続してご使用願います
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⭐東芝dynabookT75/CW
【仕様】
⭐CPU：IntelCorei77500U
⭐OS：Windows1164bit
⭐ストレージ：SSD512GB(新品)
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⭐光学ドライブ：ブルーレイドライブ
⭐モニター：15.6型FHD
⭐無線LAN：IEEE802.11b/g/n/ac準拠
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商品の説明
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