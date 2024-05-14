極美品 Artisan 零 XSoft XL Black

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商品の詳細

Artisan零XSoftXLBlack

一日使用しましたが、零シリーズは全く合わなかった為出品致します。

使用時間は極めて短いので綺麗だと思います。

箱が大きいので簡易梱包で発送致します。

質問あればコメントお願い致します。