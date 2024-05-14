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極美品 Artisan 零 XSoft XL Black
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商品の詳細
Artisan零XSoftXLBlack
一日使用しましたが、零シリーズは全く合わなかった為出品致します。
使用時間は極めて短いので綺麗だと思います。
箱が大きいので簡易梱包で発送致します。
質問あればコメントお願い致します。
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商品の説明
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