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極美品 Artisan 零 XSoft XL Black

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極美品 Artisan 零 XSoft XL Black
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商品の詳細

Artisan零XSoftXLBlack
一日使用しましたが、零シリーズは全く合わなかった為出品致します。
使用時間は極めて短いので綺麗だと思います。
箱が大きいので簡易梱包で発送致します。
質問あればコメントお願い致します。

商品の説明

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