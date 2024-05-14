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Canon EF 35mm F2 キヤノン フルサイズ対応
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￥6160税込
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商品の詳細
CanonEF35mmF2
撮影業務にてフィルムカメラで運用しておりましたが、
システム変更の為、
出品させて頂きます。
レンズ等は比較的綺麗な状態ですが、
筐体には多少擦れ傷がございます。
商品コンディションは、お写真をご参照願います。
※動作確認済み
中古品でございますので、
ご理解の上、ご購入下さい。
マウント···キヤノンEFマウント系
フルサイズ対応···フルサイズ対応可
開放F値···2.0～2.5未満
焦点距離···18mm～70mm未満
撮影業務にてフィルムカメラで運用しておりましたが、
システム変更の為、
出品させて頂きます。
レンズ等は比較的綺麗な状態ですが、
筐体には多少擦れ傷がございます。
商品コンディションは、お写真をご参照願います。
※動作確認済み
中古品でございますので、
ご理解の上、ご購入下さい。
マウント···キヤノンEFマウント系
フルサイズ対応···フルサイズ対応可
開放F値···2.0～2.5未満
焦点距離···18mm～70mm未満
商品の説明
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