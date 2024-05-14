Canon EF 35mm F2 キヤノン フルサイズ対応

商品の詳細

CanonEF35mmF2



撮影業務にてフィルムカメラで運用しておりましたが、

システム変更の為、

出品させて頂きます。



レンズ等は比較的綺麗な状態ですが、

筐体には多少擦れ傷がございます。



商品コンディションは、お写真をご参照願います。



※動作確認済み



中古品でございますので、

ご理解の上、ご購入下さい。





マウント···キヤノンEFマウント系



フルサイズ対応···フルサイズ対応可



開放F値···2.0～2.5未満



焦点距離···18mm～70mm未満