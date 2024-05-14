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HP ノートパソコンPavilion 15-ab028TU ブリザードホワイト

エイチピー

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HP ノートパソコンPavilion 15-ab028TU ブリザードホワイト
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商品の詳細

買替により不要となったための出品となります。数日前までWindows10にアップデートして使用していましたが、工場出荷状態のWindows8.1に戻してあります。

★商品名：HPPavilionNotebook★型番：M2X29PA#ABJ★メーカー：HP★OS：Windows8.1(64ビット)★CPU：Corei55200U2.2GHz★メモリ：8GB★HD：1TB★ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ★モニタ：15.6インチワイドWXGA(1366×768)★USB規格：2.0★ビデオ端子：HDMI★ネットワーク：LAN(1000BASE-TX)無線LAN(a/b/g/n/ac)Bluetooth4.0★リカバリ：なし★付属品・電源コード・ACアダプター★Webカメラ搭載

即購入可です。
比較的きれいな状態ではあると思いますが、使用済み品であることをご承知下さい。

商品の説明

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