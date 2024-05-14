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Canon PIXUS MG3630WH
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￥1548税込
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商品の詳細
【商品名】
キャノンインクジェットプリンタ
CanonPIXUSMG3630ホワイト
【コンディション】
特に目立つような傷等なく綺麗な状態です。印刷枚数も少なくコンディション良好です。
ノズルチェックパターンです。
(写真9枚目参照)
PC接続OK
ドライバはキャノンホームページよりダウンロードも可能です。
【累計印刷枚数150枚以下】
使用頻度少なめです。一般的にインクジェットプリンターの耐久枚数は3万枚が目安となっておりますのでまだまだ調子良くご使用いただけます。
★Wi-Fi接続でスマホ等からワイヤレスプリント可能
★取説・セットアップCD付属
★自動両面印刷機能
★夜間に便利なサイレントモード搭載
★インク・ヘッド一体式カートリッジで
ヘッドトラブルの少ないモデルです
インク交換でヘッドが新しくなります
★シンプルで使いやすいモデル
★軽量・コンパクト設計
【付属品】
電源ケーブル
【備考】
※黒インクのみ付属しておりますがカラーインクは切れている為付属いたしません。
※ご使用時はインクのご用意をお願いいたします。
【インク型番】
ブラック・BC340(標準)BC340XL(大容量)
カラー・BC341(標準)BC341XL(大容量)
※中古品をご理解の上、ご検討宜しくお願いいたします。
CanonPIXUSMG3630WH
CART.SYST.INK:MULTICOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
プリント方式:インクジェットプリント
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#キヤノン
#Canon
種類···プリンタ
ケーブル···ワイヤレス(無線)
キャノンインクジェットプリンタ
CanonPIXUSMG3630ホワイト
【コンディション】
特に目立つような傷等なく綺麗な状態です。印刷枚数も少なくコンディション良好です。
ノズルチェックパターンです。
(写真9枚目参照)
PC接続OK
ドライバはキャノンホームページよりダウンロードも可能です。
【累計印刷枚数150枚以下】
使用頻度少なめです。一般的にインクジェットプリンターの耐久枚数は3万枚が目安となっておりますのでまだまだ調子良くご使用いただけます。
★Wi-Fi接続でスマホ等からワイヤレスプリント可能
★取説・セットアップCD付属
★自動両面印刷機能
★夜間に便利なサイレントモード搭載
★インク・ヘッド一体式カートリッジで
ヘッドトラブルの少ないモデルです
インク交換でヘッドが新しくなります
★シンプルで使いやすいモデル
★軽量・コンパクト設計
【付属品】
電源ケーブル
【備考】
※黒インクのみ付属しておりますがカラーインクは切れている為付属いたしません。
※ご使用時はインクのご用意をお願いいたします。
【インク型番】
ブラック・BC340(標準)BC340XL(大容量)
カラー・BC341(標準)BC341XL(大容量)
※中古品をご理解の上、ご検討宜しくお願いいたします。
CanonPIXUSMG3630WH
CART.SYST.INK:MULTICOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
プリント方式:インクジェットプリント
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#キヤノン
#Canon
種類···プリンタ
ケーブル···ワイヤレス(無線)
商品の説明
印字良好☆250枚以下】Canon PIXUS MG3630WH culto.pro
動作良好】 キャノン プリンター Canon PIXUS MG3630WH-
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美品Canon PIXUS MG3630WH プリンター
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CANON PIXUS MG3630 価格比較 - 価格.com
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