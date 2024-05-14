Canon PIXUS MG3630WH

商品の詳細

【商品名】

キャノンインクジェットプリンタ

CanonPIXUSMG3630ホワイト



【コンディション】

特に目立つような傷等なく綺麗な状態です。印刷枚数も少なくコンディション良好です。



ノズルチェックパターンです。

(写真9枚目参照)



PC接続OK

ドライバはキャノンホームページよりダウンロードも可能です。



【累計印刷枚数150枚以下】

使用頻度少なめです。一般的にインクジェットプリンターの耐久枚数は3万枚が目安となっておりますのでまだまだ調子良くご使用いただけます。





★Wi-Fi接続でスマホ等からワイヤレスプリント可能



★取説・セットアップCD付属



★自動両面印刷機能



★夜間に便利なサイレントモード搭載



★インク・ヘッド一体式カートリッジで

ヘッドトラブルの少ないモデルです

インク交換でヘッドが新しくなります



★シンプルで使いやすいモデル



★軽量・コンパクト設計



【付属品】

電源ケーブル



【備考】

※黒インクのみ付属しておりますがカラーインクは切れている為付属いたしません。



※ご使用時はインクのご用意をお願いいたします。



【インク型番】

ブラック・BC340(標準)BC340XL(大容量)

カラー・BC341(標準)BC341XL(大容量)





※中古品をご理解の上、ご検討宜しくお願いいたします。





CanonPIXUSMG3630WH



CART.SYST.INK:MULTICOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:WHITE

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

プリント方式:インクジェットプリント

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#キヤノン

#Canon





種類···プリンタ



ケーブル···ワイヤレス(無線)