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BenQ GL2480 アイケアモニターほぼ未使用
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商品の詳細
新品未使用で4月に20000円で購入、大切に使いました。
というよりも、購入からPC自体をあまり使用する事がなかった為、かなりの美品です。
ペット、タバコもしていません。
BenQGL2480アイケアモニター(24インチ/フルHD/TN/ノングレア/1ms/75Hz/輝度自動調整機能(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/HDMI/D-sub/DVI)
箱も残しています。
ドット抜け見当たりません
というよりも、購入からPC自体をあまり使用する事がなかった為、かなりの美品です。
ペット、タバコもしていません。
BenQGL2480アイケアモニター(24インチ/フルHD/TN/ノングレア/1ms/75Hz/輝度自動調整機能(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/HDMI/D-sub/DVI)
箱も残しています。
ドット抜け見当たりません
商品の説明
BenQ GL2480 アイケアモニター (24インチ/フルHD/TN/ノングレア/1ms/75Hz/輝度自動調整機能(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/HDMI/D-sub/DVI)
BenQ GL2480 アイケアモニター (24インチ/フルHD/TN/ノングレア/1ms/75Hz/輝度自動調整機能(BI)搭載/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/HDMI/D-sub/DVI)
BenQ GL2480 アイケアモニター (24インチ/フルHD/TN/ノングレア/1ms/75Hz/輝度自動調整機能(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/HDMI/D-sub/DVI)
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BenQ GL2480 アイケアモニター (24インチ/フルHD/TN/ノングレア/1ms/75Hz/輝度自動調整機能(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/HDMI/D-sub/DVI)
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