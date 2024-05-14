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Macbook air 13インチ 2020 core i5 8GB
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スペースグレイ
MacBookAir13インチRetinaディスプレイ［2020年/メモリ8GB/1.1GHzクアッドコア/IntelCorei5
Apple正規店より購入、普段はyoutubeなど映画鑑賞に使用しています。今回は仕事の関係でWindowsに変えるため手放します。
6枚目のダンボールにて発送予定です。
問題なく使えます。神経質な方はご遠慮ください。
スペースグレイ
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商品の説明
MacBook Air 13インチ Retinaディスプレイ［2020年 /SSD 512GB /メモリ 8GB /1.1GHzクアッドコア /Intel Core i5］
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