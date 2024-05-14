Macbook air 13インチ　2020 core i5 8GB

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

値下げ不可

スペースグレイ

MacBookAir13インチRetinaディスプレイ［2020年/メモリ8GB/1.1GHzクアッドコア/IntelCorei5



Apple正規店より購入、普段はyoutubeなど映画鑑賞に使用しています。今回は仕事の関係でWindowsに変えるため手放します。

6枚目のダンボールにて発送予定です。



問題なく使えます。神経質な方はご遠慮ください。