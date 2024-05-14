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let's note用 交換用液晶LCDパネル 未使用

Ysolid

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let's note用 交換用液晶LCDパネル 未使用
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商品の詳細

let'snote用交換用液晶LCDパネルです。
間違えて購入したため、出品します。

一度開封していますが未使用品です。

PanasonicLet'snoteLX3CF-LX3に該当するようです。

14インチ
CLAA140UA01CN
20UUZA0GVT152SY

商品の説明

let's note用 交換用液晶LCDパネル 未使用
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let's note用 交換用液晶LCDパネル 未使用
breleant 液晶パネル NEW 未使用 Panasonic Let's note CF-SV9 シリーズ修理交換適用 純正品
let's note用 交換用液晶LCDパネル 未使用
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let's note用 交換用液晶LCDパネル 未使用
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