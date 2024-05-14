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let's note用 交換用液晶LCDパネル 未使用
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商品の詳細
let'snote用交換用液晶LCDパネルです。
間違えて購入したため、出品します。
一度開封していますが未使用品です。
PanasonicLet'snoteLX3CF-LX3に該当するようです。
14インチ
CLAA140UA01CN
20UUZA0GVT152SY
間違えて購入したため、出品します。
一度開封していますが未使用品です。
PanasonicLet'snoteLX3CF-LX3に該当するようです。
14インチ
CLAA140UA01CN
20UUZA0GVT152SY
商品の説明
breleant 液晶パネル NEW 未使用 Panasonic Let's note CF-SV1 シリーズ修理交換適用 純正品
breleant 液晶パネル NEW 未使用 Panasonic Let's note CF-SV9 シリーズ修理交換適用 純正品
breleant 液晶パネル NEW 未使用 Panasonic Let's note CF-SV1 シリーズ修理交換適用 純正品
breleant 液晶パネル NEW 未使用 Panasonic Let's note CF-SV9 シリーズ修理交換適用 純正品
対応修理交換用 パナソニック Panasonic Let's note CF-LV7 CF-LV8 CF-LV9 液晶パネル 1920X1080 FHD IPS
breleant 液晶パネル NEW 未使用 Panasonic Let's note CF-SV1 シリーズ修理交換適用 純正品
適用修理交換用パナソニックPanasonic Let's note CF-NX2 CF-NX1 CF-SX1 CF-SX2 非光沢液晶パネル CLAA121UA01CW
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対応修理交換用12.1インチ Panasonic Let's note CF-SX3 CF-SX4 CF-NX3 CF-NX4 液晶パネル CLAA121UA02CW 非光沢
Panasonic Let's note J9 CF-J9 10.1 WXGA HD (1366x768) LED 液晶 ...
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新品 Let's note CF-J9 CF-J10 修理交換用液晶パネル 対応LTN101AT03 ...
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