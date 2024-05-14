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let's note用 交換用液晶LCDパネル 未使用

商品の詳細

let'snote用交換用液晶LCDパネルです。

間違えて購入したため、出品します。



一度開封していますが未使用品です。



PanasonicLet'snoteLX3CF-LX3に該当するようです。



14インチ

CLAA140UA01CN

20UUZA0GVT152SY