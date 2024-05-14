カメラマイク付✨大容量５００㎇✨Core i3✨win11☆ＮＥＣノートパソコン

商品の詳細

◎◎◎カメラ使用,データ保存量多め重視の方にオススメ◎◎◎



✨Zoomも出来る、カメラ・マイク付き

✨Word・Excel・PowerPointのデータも編集可能な\"LibreOffice\"インストール済み

✨大容量HDD500GBのためデータの保存もたっぷり可能

✨面倒な初期設定済み



そのため、電源を入れたらすぐに作業可能！



さらに、Wi-Fiの接続方法、オフィスソフト開始などを解説した簡易マニュアル付き

パソコン初心者さんでも安心して始められます♪



✏..こんな方におすすめ..

☑テレビ電話やzoom使用などカメラ使用したい

☑テレビ代わりに映像を楽しみたい

☑データ保存を沢山したい



✏..便利なソフトもインストール..

●GoogleChrome

●OpenOffice

●LINE

●DVD再生ソフト

●zoom

●iTunes



Windows11には\"ウイルス対策ソフト\"が

入っているので、安心して長くお使い頂けます✨



✏..商品説明..

❏メーカー：NEC

❏機種名：PC-VK22LFWDF

❏OS：Windows11Pro

❏CPU：IntelCorei3-2328M2.20GHz

❏メモリ：4GB

❏HDD：500GB

❏ドライブ：DVD再生可能

❏液晶：15.6型

❏ネット環境：有線LAN・無線LAN⇦スマホ（デザリング）だけでもネット利用OK



品質と信頼の日本製なので、初めてのパソコンでも安心です♪





✏..付属品..

❖ACアダプター

❖マウス（値引きなしの場合）



✏..注意事項..

※あくまで中古品ですので、ある程度の劣化・キズ・使用感がございます。

※バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。

※ACアダプタをさしてお使い下さい。

※各ソフトウェアの動作・使用によるトラブルに関しては補償対象外です。



他にもお得なPCを多数販売中❣

⇒#ゆうチョイス



⭕消毒・清掃済み

⭕全国送料無料・迅速発送・匿名配送

⭕購入後の初期不具合など、返品・返金OK



◍お値引き交渉も大歓迎

◍お値引きなしの購入で新品マウスプレゼント！



ご購入・コメントの前にプロフもご確認下さい(•◡-)♥



୨୧・・・・・・・・・・・・・・・୨୧

管理番号：24-0721/80