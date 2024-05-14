- 当日発送
- 送料無料
カメラマイク付✨大容量５００㎇✨Core i3✨win11☆ＮＥＣノートパソコン
- 販売価格 ：
-
￥6149税込
- 獲得ポイント ：
- 191ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
✨Zoomも出来る、カメラ・マイク付き
✨Word・Excel・PowerPointのデータも編集可能な\"LibreOffice\"インストール済み
✨大容量HDD500GBのためデータの保存もたっぷり可能
✨面倒な初期設定済み
そのため、電源を入れたらすぐに作業可能！
さらに、Wi-Fiの接続方法、オフィスソフト開始などを解説した簡易マニュアル付き
パソコン初心者さんでも安心して始められます♪
✏..こんな方におすすめ..
☑テレビ電話やzoom使用などカメラ使用したい
☑テレビ代わりに映像を楽しみたい
☑データ保存を沢山したい
✏..便利なソフトもインストール..
●GoogleChrome
●OpenOffice
●LINE
●DVD再生ソフト
●zoom
●iTunes
Windows11には\"ウイルス対策ソフト\"が
入っているので、安心して長くお使い頂けます✨
✏..商品説明..
❏メーカー：NEC
❏機種名：PC-VK22LFWDF
❏OS：Windows11Pro
❏CPU：IntelCorei3-2328M2.20GHz
❏メモリ：4GB
❏HDD：500GB
❏ドライブ：DVD再生可能
❏液晶：15.6型
❏ネット環境：有線LAN・無線LAN⇦スマホ（デザリング）だけでもネット利用OK
品質と信頼の日本製なので、初めてのパソコンでも安心です♪
✏..付属品..
❖ACアダプター
❖マウス（値引きなしの場合）
✏..注意事項..
※あくまで中古品ですので、ある程度の劣化・キズ・使用感がございます。
※バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。
※ACアダプタをさしてお使い下さい。
※各ソフトウェアの動作・使用によるトラブルに関しては補償対象外です。
他にもお得なPCを多数販売中❣
⇒#ゆうチョイス
⭕消毒・清掃済み
⭕全国送料無料・迅速発送・匿名配送
⭕購入後の初期不具合など、返品・返金OK
◍お値引き交渉も大歓迎
◍お値引きなしの購入で新品マウスプレゼント！
ご購入・コメントの前にプロフもご確認下さい(•◡-)♥
୨୧・・・・・・・・・・・・・・・୨୧
管理番号：24-0721/80
商品の説明
NEC Core i3 Bluetooth Webカメラ＆マイク ノートパソコン 大好き 51.0 ...
NEC Core i3 Bluetooth Webカメラ＆マイク ノートパソコン 大好き 51.0 ...
Full HD Webカメラ 内蔵マイク付 ウェブカメラ パソコン PC ノートパソコン ウェブカム ビデオ通話 GH-WCMFA-BK
PCカメラ 500万画素 マイク内蔵 高精細ガラスレンズ（ブラック ...
NEC Core i3 Bluetooth Webカメラ＆マイク ノートパソコン 大好き 51.0 ...
NEC Core i3 Bluetooth Webカメラ＆マイク ノートパソコン 大好き 51.0 ...
ノートパソコン E210KA ドリーミーホワイト E210KA-GJ02WWS [11.6型 /Windows11 S /intel Celeron /Microsoft 365 Personal (1年間使用権) /メモリ：4GB /eMMC：128GB /2022年3月モデル]
新品】GM-JAPAN 超軽量ノートパソコン N3450（14.1型） / Used Fun
NEC Core i3 Bluetooth Webカメラ＆マイク ノートパソコン 大好き 51.0 ...
BSH4U500C1PBK USB-C → USB-C＋USB-A 変換ハブ (Chrome/Mac/Windows11対応) ブラック ［バスパワー /4ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応］
NEC Core i3 Bluetooth Webカメラ＆マイク ノートパソコン 大好き 51.0 ...
ノートパソコン E210KA ローズピンク E210KA-GJ03PWS [11.6型 ...
NEC Core i3 Bluetooth Webカメラ＆マイク ノートパソコン 大好き 51.0 ...
BSH4U500C1PBK USB-C → USB-C＋USB-A 変換ハブ (Chrome/Mac/Windows11 ...