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カメラマイク付✨大容量５００㎇✨Core i3✨win11☆ＮＥＣノートパソコン

エヌイーシー

お気に入りブランド
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販売価格 ：

6149税込

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カメラマイク付✨大容量５００㎇✨Core i3✨win11☆ＮＥＣノートパソコン
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商品の詳細

◎◎◎カメラ使用,データ保存量多め重視の方にオススメ◎◎◎

✨Zoomも出来る、カメラ・マイク付き
✨Word・Excel・PowerPointのデータも編集可能な\"LibreOffice\"インストール済み
✨大容量HDD500GBのためデータの保存もたっぷり可能
✨面倒な初期設定済み

そのため、電源を入れたらすぐに作業可能！

さらに、Wi-Fiの接続方法、オフィスソフト開始などを解説した簡易マニュアル付き
パソコン初心者さんでも安心して始められます♪

✏..こんな方におすすめ..
☑テレビ電話やzoom使用などカメラ使用したい
☑テレビ代わりに映像を楽しみたい
☑データ保存を沢山したい

✏..便利なソフトもインストール..
●GoogleChrome
●OpenOffice
●LINE
●DVD再生ソフト
●zoom
●iTunes

Windows11には\"ウイルス対策ソフト\"が
入っているので、安心して長くお使い頂けます✨

✏..商品説明..
❏メーカー：NEC
❏機種名：PC-VK22LFWDF
❏OS：Windows11Pro
❏CPU：IntelCorei3-2328M2.20GHz
❏メモリ：4GB
❏HDD：500GB
❏ドライブ：DVD再生可能
❏液晶：15.6型
❏ネット環境：有線LAN・無線LAN⇦スマホ（デザリング）だけでもネット利用OK

品質と信頼の日本製なので、初めてのパソコンでも安心です♪


✏..付属品..
❖ACアダプター
❖マウス（値引きなしの場合）

✏..注意事項..
※あくまで中古品ですので、ある程度の劣化・キズ・使用感がございます。
※バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。
※ACアダプタをさしてお使い下さい。
※各ソフトウェアの動作・使用によるトラブルに関しては補償対象外です。

他にもお得なPCを多数販売中❣
⇒#ゆうチョイス

⭕消毒・清掃済み
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⭕購入後の初期不具合など、返品・返金OK

◍お値引き交渉も大歓迎
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ご購入・コメントの前にプロフもご確認下さい(•◡-)♥

୨୧・・・・・・・・・・・・・・・୨୧
管理番号：24-0721/80

商品の説明

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