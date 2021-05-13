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BTO 高スペック ゲーミング PC /高速 Ryzen9/RTX 3070
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BTO 高スペック ゲーミング PC /高速 Ryzen9/RTX 3070

エイスース

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BTO 高スペック ゲーミング PC /高速 Ryzen9/RTX 3070
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商品の詳細

新品BTO高スペックゲーミングPC

電源ONですぐに使用できます。

【CPU】AMDRyzen93900X
【クーラー】水冷クーラーLiquidAIO240
【MB】AsusA520m
【メモリ】DDR432GB(16GB×2枚)
【SSD】Nvme1TB
【GPU中古】RTX3070
【電源】電源600W
【ケース】タワー
【OS】Windows11
【付属品】電源コード、ユーザーマニュアル

Ryzen5/Ryzen7/Ryzen9、
インテルi513400/i513600K/i713700k/i913900Kなど→
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商品の説明

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