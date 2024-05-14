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ロジクール ウェブカメラ C920n Pro フルHD 1080P

ロジクール

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ロジクール ウェブカメラ C920n Pro フルHD 1080P
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商品の詳細

◾︎ブランド：ロジクールLogicool
◾︎商品名：Webカメラ
◾︎品番：C920nPro

購入してから半年ほどですが、ほとんど使用していないので状態は良いです。
箱もついています。

商品の説明

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