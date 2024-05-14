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ロジクール ウェブカメラ C920n Pro フルHD 1080P
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商品の詳細
◾︎ブランド：ロジクールLogicool
◾︎商品名：Webカメラ
◾︎品番：C920nPro
購入してから半年ほどですが、ほとんど使用していないので状態は良いです。
箱もついています。
◾︎商品名：Webカメラ
◾︎品番：C920nPro
購入してから半年ほどですが、ほとんど使用していないので状態は良いです。
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商品の説明
ロジクールC920 PRO HDウェブカメラ、1080pビデオとステレオオーディオ
ロジクールC920 PRO HDウェブカメラ、1080pビデオとステレオオーディオ
ロジクールC920 PRO HDウェブカメラ、1080pビデオとステレオオーディオ
Logitech(ロジテック) HD Pro ウェブカメラ C920 1080p ワイドスクリーン ビデオ通話と録画 960-000764
ロジクールC920 PRO HDウェブカメラ、1080pビデオとステレオオーディオ
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