Carl Zeiss Makro-Planar T* 2 /50 ZE キャノン

商品の詳細

CarlZeissMakro-PlanarT*2/50ZEキャノン



言わずとしれた銘玉です。

大変素晴らしい写りをしていますが後継機のmilvusに興味を持ったため売却します。



フードに一部傷がみられるのと使用上のスレによる傷が少しありますが全体的にはキレイな個体となります。

写りに関しては何の問題もなく大変素晴らしいです。



付属品は写真に写っているもののみになります。



マウント...キヤノンEFマウント系



フルサイズ対応...フルサイズ対応可

開放F値...1.5～2.0未満

焦点距離...18mm～70mm未満