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Lenovo yoga 6
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商品の詳細
【詳細】
■メーカー：Lenovo
■商品名：yoga613ALC7
■CPU種類：ryzen75700u
■モニター：13.3インチ（1920×1200,16:10）
■OS：Windows11
■メモリ：16GB
■SSD：512GB
■キーボード：日本語（JIS）配列
【バッテリー】（出品時確認）
■写真を参照してください．
【付属品】
■電源アダプタ
■箱、購入証明書
■ペン
本体もとても綺麗で、高性能でお買い得です。ペンも付属しているので、タブレットとしても利用できます。
質問、値下げ交渉受けつけます。ご検討ください。
#ノートパソコン
#Windows
■メーカー：Lenovo
■商品名：yoga613ALC7
■CPU種類：ryzen75700u
■モニター：13.3インチ（1920×1200,16:10）
■OS：Windows11
■メモリ：16GB
■SSD：512GB
■キーボード：日本語（JIS）配列
【バッテリー】（出品時確認）
■写真を参照してください．
【付属品】
■電源アダプタ
■箱、購入証明書
■ペン
本体もとても綺麗で、高性能でお買い得です。ペンも付属しているので、タブレットとしても利用できます。
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#ノートパソコン
#Windows
商品の説明
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