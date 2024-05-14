Dellノートパソコン/SSD128GB/メモリ8GB/無線/カメラ - ノートPC

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Dellノートパソコン/SSD128GB/メモリ8GB/無線/カメラ
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商品の詳細
品名：Latitude3580
★プロセッサ：Cel3865U
★クロック：1.80Ghz
★OS：Win11Pro64bit
★メモリ:8GB(PC4タイプ)
★ストレージ：SSD128GB
★ドライブ：なし
★USBボート：3.0x22.0×1
★ＬＡＮあり
★無線あり
★内蔵WEBカメラHDMI
★ディスプレイ：15.6WideTFT（解像度：1366×768）
付属品：ACアダプタ
★外観摩耗、傷、シール痕あり。
★キーボード摩耗、テカリあり。バームレスト摩耗あり。
★バッテリー充電、起動確認済み。
SSD搭載のWin11セットアップ済みノートパソコンで、到着したら、すぐにご使用いただけます。
商品の説明
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