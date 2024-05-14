Dellノートパソコン/SSD128GB/メモリ8GB/無線/カメラ - ノートPC

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Dellノートパソコン/SSD128GB/メモリ8GB/無線/カメラ

Asolid

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商品の詳細

Dellノートパソコン
品名：Latitude3580

★プロセッサ：Cel3865U

★クロック：1.80Ghz

★OS：Win11Pro64bit

★メモリ:8GB(PC4タイプ)

★ストレージ：SSD128GB

★ドライブ：なし

★USBボート：3.0x22.0×1

★ＬＡＮあり

★無線あり

★内蔵WEBカメラHDMI

★ディスプレイ：15.6WideTFT（解像度：1366×768）

付属品：ACアダプタ

★外観摩耗、傷、シール痕あり。

★キーボード摩耗、テカリあり。バームレスト摩耗あり。

★バッテリー充電、起動確認済み。

SSD搭載のWin11セットアップ済みノートパソコンで、到着したら、すぐにご使用いただけます。

商品の説明

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