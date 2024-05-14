Dellノートパソコン/SSD128GB/メモリ8GB/無線/カメラ - ノートPC

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商品の詳細

Dellノートパソコン

品名：Latitude3580



★プロセッサ：Cel3865U



★クロック：1.80Ghz



★OS：Win11Pro64bit



★メモリ:8GB(PC4タイプ)



★ストレージ：SSD128GB



★ドライブ：なし



★USBボート：3.0x22.0×1



★ＬＡＮあり



★無線あり



★内蔵WEBカメラHDMI



★ディスプレイ：15.6WideTFT（解像度：1366×768）



付属品：ACアダプタ



★外観摩耗、傷、シール痕あり。



★キーボード摩耗、テカリあり。バームレスト摩耗あり。



★バッテリー充電、起動確認済み。



SSD搭載のWin11セットアップ済みノートパソコンで、到着したら、すぐにご使用いただけます。