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Microsoft Surface Pro(第5世代) Model:1796
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商品の詳細
2017年メモリ4GBSSD128GBWindows10-ProCorem3-7Y30搭載WEBカメラBluetooth無線LANWPSOffice付きタッチパネル対応液晶12.3型
タイプカバー（グレー）同梱
アクセサリ（Dock）「OpluzSurfacePro5/612.3インチUSBハブ、1000Mイーサネットポート、4KHDMI、2xUSB3.0ポート、SD/MicroSDカードリーダー、5/6-genSurfacePro用LANアダプター2017/2018【アップグレード版】」をお付けします
美品・完動・初期化済み
バッテリーキャパは新品時の98.6%を保っています（写真参照）
【ご注意】
本機はWindows10搭載で、CPUスペック上Windows11にアップグレードすることはできません。Windows10は2025年10月でサポート終了予定です。
タイプカバー（グレー）同梱
アクセサリ（Dock）「OpluzSurfacePro5/612.3インチUSBハブ、1000Mイーサネットポート、4KHDMI、2xUSB3.0ポート、SD/MicroSDカードリーダー、5/6-genSurfacePro用LANアダプター2017/2018【アップグレード版】」をお付けします
美品・完動・初期化済み
バッテリーキャパは新品時の98.6%を保っています（写真参照）
【ご注意】
本機はWindows10搭載で、CPUスペック上Windows11にアップグレードすることはできません。Windows10は2025年10月でサポート終了予定です。
商品の説明
Surface Pro (第 5 世代) の仕様と機能 - Microsoft サポート
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Microsoft Surface - Wikipedia