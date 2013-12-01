Microsoft Surface Pro(第5世代) Model:1796

商品の詳細

2017年メモリ4GBSSD128GBWindows10-ProCorem3-7Y30搭載WEBカメラBluetooth無線LANWPSOffice付きタッチパネル対応液晶12.3型

タイプカバー（グレー）同梱

アクセサリ（Dock）「OpluzSurfacePro5/612.3インチUSBハブ、1000Mイーサネットポート、4KHDMI、2xUSB3.0ポート、SD/MicroSDカードリーダー、5/6-genSurfacePro用LANアダプター2017/2018【アップグレード版】」をお付けします

美品・完動・初期化済み

バッテリーキャパは新品時の98.6%を保っています（写真参照）



【ご注意】

本機はWindows10搭載で、CPUスペック上Windows11にアップグレードすることはできません。Windows10は2025年10月でサポート終了予定です。