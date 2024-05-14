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ドコモテレビターミナル02

Osolid

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商品の詳細

ドコモテレビターミナル02TT02
新規のダウンロード済みです。
6,850円

サイズ[高さ×幅×厚さ／㎜]約135×135×30
重量約278g2026/10
OSAndroidTVTM10
CPUBCM72781クアッドコア
内部メモリ容量（RAM／ROM）3GB／16GB
HDRHDR10／HLG／DolbyVision
DLNADLNA／DTCP-IP※4／DTCP+※4
モバイル通信非対応（UIMは挿入できない）
外部接続ポートHDMI2.0b／HDCP2.2
100Base-TX／1000Base-T
USB2.0×1ポート、USB3.0×1ポート
Wi-Fi802.11ac／a／b／g／n
Bluetooth〇（4.2）
リモコン音声入力対応。
Bluetooth、赤外線対応。
対応サービス※5dTV、dアニメストア、DAZNfordocomo、ひかりＴＶfordocomo、ディズニープラス
カラーホワイト
メーカー住友電気工業株式会社

商品の説明

ドコモテレビターミナル02
ドコモテレビターミナル02 | docomo select | 製品 | NTTドコモ
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ドコモテレビターミナル02 サポート情報 | お客様サポート | NTTドコモ
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