  • 【Lenovoデスクトップ】SSD、メモリ16G、i7、6世代 23
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【Lenovoデスクトップ】SSD、メモリ16G、i7、6世代 23

Esolid

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商品の詳細

☆ご覧いただきまして大変ありがとうございます♪

Lenovoのデスクトップパソコンです。

ハイスペックなビジネス向けPCをお探しの方

ワード・エクセル・パワポの編集など

届いたらすぐに使えるよう初期設定済み！！

☆便利なソフトインストール済み☆

⭕Office：MicrosoftOffice2021Professional認証済(ライセンス認証済)

・MicrosoftWord・MicrosoftExcel・MicrosoftPowerPoint・MicrosoftOneNote・MicrosoftOutlook・MicrosoftAccess・MicrosoftPublisher

⭕オンライン授業、ビデオ会議：Zoom
⭕iPhoneの写真、音楽の整理：iTune
⭕お気に入り動画や音楽を楽しむ:YouTube


【メーカー】Lenovo
【型番/品名】ThinkCentreM700
【CPU】i7-6700
【メモリ】16GB
【OS】Windows10Home
【ハードディスク】シリコンパワー製SSD240GB(OSドライブ)新品
【グラフィック】インテルUHDグラフィックス630
【光学ドライブ】DVDスーパーマルチ・ドライブ
【無線LAN】なし
【有線LAN】あり
【映像出力】D-subx1DisplayPortx1
【音声入出力】前面入力x1出力x1背面出力x2
【Bluetooth】なし
【USB】6ポート
【SDカードスロット】あり

【付属品】　電源ケーブルx1
ディスプレイ・キーボード・マウス等は付属しておりません。
　【商品状態】目立つ傷等はございません。。

☆他にもノートパソコンを出品中
　#CORNEXT23

商品の説明

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