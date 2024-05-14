【Lenovoデスクトップ】SSD、メモリ16G、i7、6世代 23

商品の詳細

☆ご覧いただきまして大変ありがとうございます♪



Lenovoのデスクトップパソコンです。



ハイスペックなビジネス向けPCをお探しの方



ワード・エクセル・パワポの編集など



届いたらすぐに使えるよう初期設定済み！！



☆便利なソフトインストール済み☆



⭕Office：MicrosoftOffice2021Professional認証済(ライセンス認証済)



・MicrosoftWord・MicrosoftExcel・MicrosoftPowerPoint・MicrosoftOneNote・MicrosoftOutlook・MicrosoftAccess・MicrosoftPublisher



⭕オンライン授業、ビデオ会議：Zoom

⭕iPhoneの写真、音楽の整理：iTune

⭕お気に入り動画や音楽を楽しむ:YouTube





【メーカー】Lenovo

【型番/品名】ThinkCentreM700

【CPU】i7-6700

【メモリ】16GB

【OS】Windows10Home

【ハードディスク】シリコンパワー製SSD240GB(OSドライブ)新品

【グラフィック】インテルUHDグラフィックス630

【光学ドライブ】DVDスーパーマルチ・ドライブ

【無線LAN】なし

【有線LAN】あり

【映像出力】D-subx1DisplayPortx1

【音声入出力】前面入力x1出力x1背面出力x2

【Bluetooth】なし

【USB】6ポート

【SDカードスロット】あり



【付属品】 電源ケーブルx1

ディスプレイ・キーボード・マウス等は付属しておりません。

【商品状態】目立つ傷等はございません。。



☆他にもノートパソコンを出品中

#CORNEXT23