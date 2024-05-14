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【Lenovoデスクトップ】SSD、メモリ16G、i7、6世代 23
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￥9840税込
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商品の詳細
☆ご覧いただきまして大変ありがとうございます♪
Lenovoのデスクトップパソコンです。
ハイスペックなビジネス向けPCをお探しの方
ワード・エクセル・パワポの編集など
届いたらすぐに使えるよう初期設定済み！！
☆便利なソフトインストール済み☆
⭕Office：MicrosoftOffice2021Professional認証済(ライセンス認証済)
・MicrosoftWord・MicrosoftExcel・MicrosoftPowerPoint・MicrosoftOneNote・MicrosoftOutlook・MicrosoftAccess・MicrosoftPublisher
⭕オンライン授業、ビデオ会議：Zoom
⭕iPhoneの写真、音楽の整理：iTune
⭕お気に入り動画や音楽を楽しむ:YouTube
【メーカー】Lenovo
【型番/品名】ThinkCentreM700
【CPU】i7-6700
【メモリ】16GB
【OS】Windows10Home
【ハードディスク】シリコンパワー製SSD240GB(OSドライブ)新品
【グラフィック】インテルUHDグラフィックス630
【光学ドライブ】DVDスーパーマルチ・ドライブ
【無線LAN】なし
【有線LAN】あり
【映像出力】D-subx1DisplayPortx1
【音声入出力】前面入力x1出力x1背面出力x2
【Bluetooth】なし
【USB】6ポート
【SDカードスロット】あり
【付属品】 電源ケーブルx1
ディスプレイ・キーボード・マウス等は付属しておりません。
【商品状態】目立つ傷等はございません。。
☆他にもノートパソコンを出品中
#CORNEXT23
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【メーカー】Lenovo
【型番/品名】ThinkCentreM700
【CPU】i7-6700
【メモリ】16GB
【OS】Windows10Home
【ハードディスク】シリコンパワー製SSD240GB(OSドライブ)新品
【グラフィック】インテルUHDグラフィックス630
【光学ドライブ】DVDスーパーマルチ・ドライブ
【無線LAN】なし
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【映像出力】D-subx1DisplayPortx1
【音声入出力】前面入力x1出力x1背面出力x2
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商品の説明
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