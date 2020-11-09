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30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント
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￥6500税込
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商品の詳細
SIGMA30F1.4EXDCHSM/S
シグマの30mmF1.4です。
シグマSAマウントです。
動作確認済みでレンズの状態も問題ありません(カビやくもりもありません)。
外観は経年による使用感があります。
純正のフードがついています。
外箱などはありませんので、プチプチにくるんで発送します。
AF機構有無:AF
ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外
フォーマット種類:APS−C
レンズマウント(メーカ):シグマ
一眼レフ/ミラーレス:一眼レフ用
交換レンズタイプ:単焦点レンズ
特殊レンズタイプ:特殊レンズ以外
#シグマ
#SIGMA
マウント...シグマSAマウント系
フルサイズ対応...フルサイズ不可
開放F値...～1.5未満
焦点距離...18mm～70mm未満
シグマの30mmF1.4です。
シグマSAマウントです。
動作確認済みでレンズの状態も問題ありません(カビやくもりもありません)。
外観は経年による使用感があります。
純正のフードがついています。
外箱などはありませんので、プチプチにくるんで発送します。
AF機構有無:AF
ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外
フォーマット種類:APS−C
レンズマウント(メーカ):シグマ
一眼レフ/ミラーレス:一眼レフ用
交換レンズタイプ:単焦点レンズ
特殊レンズタイプ:特殊レンズ以外
#シグマ
#SIGMA
マウント...シグマSAマウント系
フルサイズ対応...フルサイズ不可
開放F値...～1.5未満
焦点距離...18mm～70mm未満
商品の説明
SIGMA 30mm F1.4 DC HSM | Art A013 | Sigma SAマウント | APS-C/Super35
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
30mm F1.4 DC HSM | Art / SIGMA SA mount
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マウント交換サービス | サポート | 30mm F1.4 DC HSM | Art | レンズ ...
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Amazon.co.jp: SIGMA 30mm F1.4 DC HSM | Art A013 | Sigma SAマウント ...
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