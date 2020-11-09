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30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント

シグマ

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30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント
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商品の詳細

SIGMA30F1.4EXDCHSM/S

シグマの30mmF1.4です。
シグマSAマウントです。
動作確認済みでレンズの状態も問題ありません(カビやくもりもありません)。
外観は経年による使用感があります。
純正のフードがついています。
外箱などはありませんので、プチプチにくるんで発送します。

AF機構有無:AF
ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外
フォーマット種類:APS−C
レンズマウント(メーカ):シグマ
一眼レフ/ミラーレス:一眼レフ用
交換レンズタイプ:単焦点レンズ
特殊レンズタイプ:特殊レンズ以外

#シグマ
#SIGMA

マウント...シグマSAマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ不可
開放F値...～1.5未満
焦点距離...18mm～70mm未満

商品の説明

SIGMA 30mm F1.4 DC HSM | Art A013 | Sigma SAマウント | APS-C/Super35
SIGMA 30mm F1.4 DC HSM | Art A013 | Sigma SAマウント | APS-C/Super35
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
30mm F1.4 DC HSM | Art / SIGMA SA mount
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30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
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マウント交換サービス | サポート | 30mm F1.4 DC HSM | Art | レンズ ...
マウント交換サービス | サポート | 30mm F1.4 DC HSM | Art | レンズ ...
30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
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Amazon.co.jp: SIGMA 30mm F1.4 DC HSM | Art A013 | Sigma SAマウント ...
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SIGMA 30mm F1.4 DC HSM | Art A013 | Sigma SAマウント | APS-C/Super35
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シグマ 30mm F1.4 EX DC デジタル専用 ペンタックス用
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30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント-
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SIGMA 30mm F1.4 DC HSM | Art A013 | Sigma SAマウント | APS-C/Super35
SIGMA 30mm F1.4 DC HSM | Art A013 | Sigma SAマウント | APS-C/Super35
SIGMA 30mm F1.4 DC HSM | Art A013 | Sigma SAマウント | APS-C/Super35
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シグマのマウント交換サービス、EF から SA への旅。 - Photofain ...
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