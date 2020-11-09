30F1.4EX DC HSM シグマSAマウント

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商品の詳細

SIGMA30F1.4EXDCHSM/S



シグマの30mmF1.4です。

シグマSAマウントです。

動作確認済みでレンズの状態も問題ありません(カビやくもりもありません)。

外観は経年による使用感があります。

純正のフードがついています。

外箱などはありませんので、プチプチにくるんで発送します。



AF機構有無:AF

ズームレンズタイプ(新):ズームレンズ以外

フォーマット種類:APS−C

レンズマウント(メーカ):シグマ

一眼レフ/ミラーレス:一眼レフ用

交換レンズタイプ:単焦点レンズ

特殊レンズタイプ:特殊レンズ以外



#シグマ

#SIGMA



マウント...シグマSAマウント系



フルサイズ対応...フルサイズ不可

開放F値...～1.5未満

焦点距離...18mm～70mm未満