SONY ソニー VAIO 256GB 8GB VJPG11C11N

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商品の詳細

以下出品商品の詳細となります。
発送は除菌クリーニングを行い、
破損のないよう丁寧に梱包させていただきます。
お値下げ交渉も受け付けておりますので、ご質問含めお気軽にコメントください(^_^)

■機種名VAIOPro
■モデル名VJPG11C11N
■状態中古ノートパソコン起動確認および初期化済
■CPUCorei5
■メモリ8GB
■SSD256GB
■液晶13.3型Full-HD(1920×1080)
■OSWindows10Pro64bit
■LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
■付属品ACアダプタ

※無線LANアダプター不具合のため利用不可をご了承ください。

商品の説明

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ソニー VAIO Pro PG VJPG11C11N ■ 13.3型FHD(1920x1080) / Win11 / MS Office 2019 / 第8世代 Intel Core i5-8250u/ 8GB/ SSD 256GB/ Webカメラ/無線/Bluetooth (整備済み品)

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中古ノートパソコン ソニー VAIO Pro PG VJPG11 シリーズ VJPG11C11Nノートパソコン Office搭載 Windows11 13.3型 第8世代Core i5 無線LAN ノートPC (SSD:512GB メモリ:8GB)

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[中古ノートPC] VAIO SONY Pro PG i5第8世代-8250U/メモリ8GB/SSD256GB(M.2規格)/Win11PRO 13.3型FHD MS OFFICE2019導入済み(ネオスミライ) VJPG11C11N リカバリ領域あり ソニー ノートパソコン ノートPC ...

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ソニー VAIO Pro PG VJPG11C11N ■ 13.3型FHD(1920x1080) / Win11 / MS Office 2019 / 第8世代 Intel Core i5-8250u/ 8GB/ SSD 256GB/ Webカメラ/無線/Bluetooth (整備済み品)

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Sony Vaio VJPG11C11N i7-8550U 8GB 256GB

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Vaio VJPF11C11N RAM16GB SSD256GB-

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