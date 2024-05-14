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SONY ソニー VAIO 256GB 8GB VJPG11C11N
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商品の詳細
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■機種名VAIOPro
■モデル名VJPG11C11N
■状態中古ノートパソコン起動確認および初期化済
■CPUCorei5
■メモリ8GB
■SSD256GB
■液晶13.3型Full-HD(1920×1080)
■OSWindows10Pro64bit
■LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
■付属品ACアダプタ
※無線LANアダプター不具合のため利用不可をご了承ください。
商品の説明
ソニー VAIO Pro PG VJPG11C11N ■ 13.3型FHD(1920x1080) / Win11 / MS Office 2019 / 第8世代 Intel Core i5-8250u/ 8GB/ SSD 256GB/ Webカメラ/無線/Bluetooth (整備済み品)
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