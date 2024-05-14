SONY ソニー VAIO 256GB 8GB VJPG11C11N

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商品の詳細

以下出品商品の詳細となります。

発送は除菌クリーニングを行い、

破損のないよう丁寧に梱包させていただきます。

お値下げ交渉も受け付けておりますので、ご質問含めお気軽にコメントください(^_^)



■機種名VAIOPro

■モデル名VJPG11C11N

■状態中古ノートパソコン起動確認および初期化済

■CPUCorei5

■メモリ8GB

■SSD256GB

■液晶13.3型Full-HD(1920×1080)

■OSWindows10Pro64bit

■LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1

■付属品ACアダプタ



※無線LANアダプター不具合のため利用不可をご了承ください。