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MACBOOK AIR MD711J/A
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商品の詳細
APPLEMacBookAirMACBOOKAIRMD711J/A
数年使用した中古品になります。
動作確認済み。
充電器あります。
ご質問等ありましたらお気軽にどうぞ！
BLUETOOTH有
CPUコア数:2
CPUナンバー(新):I5−4250U
CPUメーカー:INTEL
OSVERSION_PC:OSXMOUNT.LION
TRUERESOLUTION:WXGA
WIMAX:NO
color:SILVER
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:HDGRAPH.5000
ストレージ種類:SSD
チップセットブランド:INTEL
ハイパースレッティング対応有
パソコン・タイプ:ポータブルパソコン
パソコン・タイプ(新):モバイルノート
プロセッサタイプ4:Corei5
モニタワイドタイプ:ワイド
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度種類(新):1366X768
#Apple
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画面サイズ···13インチ
製品年式···2017
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···8～15GB
数年使用した中古品になります。
動作確認済み。
充電器あります。
ご質問等ありましたらお気軽にどうぞ！
BLUETOOTH有
CPUコア数:2
CPUナンバー(新):I5−4250U
CPUメーカー:INTEL
OSVERSION_PC:OSXMOUNT.LION
TRUERESOLUTION:WXGA
WIMAX:NO
color:SILVER
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:HDGRAPH.5000
ストレージ種類:SSD
チップセットブランド:INTEL
ハイパースレッティング対応有
パソコン・タイプ:ポータブルパソコン
パソコン・タイプ(新):モバイルノート
プロセッサタイプ4:Corei5
モニタワイドタイプ:ワイド
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度種類(新):1366X768
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画面サイズ···13インチ
製品年式···2017
CPU種類···Corei5
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商品の説明
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