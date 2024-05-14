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MACBOOK AIR MD711J/A

アップル

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商品の詳細

APPLEMacBookAirMACBOOKAIRMD711J/A

数年使用した中古品になります。
動作確認済み。
充電器あります。

ご質問等ありましたらお気軽にどうぞ！

BLUETOOTH有
CPUコア数:2
CPUナンバー(新):I5−4250U
CPUメーカー:INTEL
OSVERSION_PC:OSXMOUNT.LION
TRUERESOLUTION:WXGA
WIMAX:NO
color:SILVER
グラフィックアクセラレーター:チップセットに内蔵
グラフィックチップブランド:Intel
グラフィックチップモデル:HDGRAPH.5000
ストレージ種類:SSD
チップセットブランド:INTEL
ハイパースレッティング対応有
パソコン・タイプ:ポータブルパソコン
パソコン・タイプ(新):モバイルノート
プロセッサタイプ4:Corei5
モニタワイドタイプ:ワイド
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度種類(新):1366X768

#Apple
#APPLE


画面サイズ···13インチ
製品年式···2017
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···8～15GB

商品の説明

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