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MacPro2013/12core2.7/D7006GX2/AppleDispl

アップル

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商品の詳細

MacPro2013
-Xeon12コア/2.7Ghz
-AmdfireproD7006GBX2
-DDR364GB
-SSD1TBRead/Write1250MB/s

AppleLedCinemaDisplay
-27inch
-2560x1440pixels
オリジナルダンボール

BlackMagicUltraStudioExpress
-HDAudio/VideoCapturePort
-HDMIIN/OUT
-HDSDIIN/OUT
-AnalogIN/OUT

SonyExternalHDDisk
-4TB
-400MB/s(thunderboltport)

-Appleextendedkeyboard
-Applemouse



大人気の編集システム
2k/4kの編集
使える編集ソフト:AdobePremiere,DaVinciResolve,FinalCutX
DaVinciResolveとオールシステム確認済み



CPU種類···Xeon
コア数···12コア

メモリ容量···64GB～

OS···MacOS

SSD容量···512GB～1000GB未満

SSD容量···1000GB～

商品の説明

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【在庫限り】 MacBookPro 13インチモデル[2017年/SSD 256GB/メモリ 8GB/2.3GHzデュアルコア Core i5]スペースグレイ MPXT2J/A

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