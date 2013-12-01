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MacPro2013/12core2.7/D7006GX2/AppleDispl
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￥50750税込
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商品の詳細
-Xeon12コア/2.7Ghz
-AmdfireproD7006GBX2
-DDR364GB
-SSD1TBRead/Write1250MB/s
AppleLedCinemaDisplay
-27inch
-2560x1440pixels
オリジナルダンボール
BlackMagicUltraStudioExpress
-HDAudio/VideoCapturePort
-HDMIIN/OUT
-HDSDIIN/OUT
-AnalogIN/OUT
SonyExternalHDDisk
-4TB
-400MB/s(thunderboltport)
-Appleextendedkeyboard
-Applemouse
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使える編集ソフト:AdobePremiere,DaVinciResolve,FinalCutX
DaVinciResolveとオールシステム確認済み
CPU種類···Xeon
コア数···12コア
メモリ容量···64GB～
OS···MacOS
SSD容量···512GB～1000GB未満
SSD容量···1000GB～
商品の説明
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