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Lenovo Thinkpad X260 i7 16GBノートパソコン　ジャンク

レノボ

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Lenovo Thinkpad X260 i7 16GBノートパソコン　ジャンク
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商品の詳細

急に電源が入らなくなりました。
性能ははっきり覚えていないですが確か第6世代i7でメモリが16GBです。
SSD/HDDは付いていません。あと、ネジ一個足りないです。(写真5)
そのためジャンク品として出品します。
NCNRでお願いします。

AC/DCアダプター付き

画面サイズ···11～12.9インチ

CPU種類···Corei7
メモリ···16GB

商品の説明

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