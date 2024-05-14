- 当日発送
- 送料無料
Lenovo Thinkpad X260 i7 16GBノートパソコン ジャンク
- 販売価格 ：
-
￥4800税込
- 獲得ポイント ：
- 495ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
性能ははっきり覚えていないですが確か第6世代i7でメモリが16GBです。
SSD/HDDは付いていません。あと、ネジ一個足りないです。(写真5)
そのためジャンク品として出品します。
NCNRでお願いします。
AC/DCアダプター付き
画面サイズ···11～12.9インチ
CPU種類···Corei7
メモリ···16GB
商品の説明
値下げ断行!!￥【ノート】【Windows10 64bit】【webカメラ】【HDMI端子 ...
値下げ断行!!￥【ノート】【Windows10 64bit】【webカメラ】【HDMI端子 ...
Thinkpad X260 i5-6300U メモリ8gb ssd 240gb-
2023年最新】X260の人気アイテム - メルカリ
Thinkpad X260 Core i5 RAM 8GB ジャンク - ノートPC
X260 ジャンクのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のX260 ...
Lenovo - Lenovo X260 (Core i7/16GB/SSD 1TB/FHD)の通販 by ...
ThinkPad X260 20F5A0BBJP Core i7 6600U (2.6GHz/DualCore/4MB) ...
Lenovo - ジャンク lenovo ideapad 320-15AST 「62」の通販 by もも ...
X260 ジャンクのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のX260 ...
最初の SALE Thinkpad X260 VAIO i7 Refurbished 4GB 750GB Laptops ...
【ジャンク】Lenovo ThinkPad X260を修理してみる
Amazon.co.jp: 【MS Office 2019＆Win 10搭載】軽量薄型Lenovo ...
中古 ThinkPad T480s lenovo 20L8SCY700 ThinkPadの中古ノートパソコン ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・ノートPCのデイリーランキング
この商品を見ている人におすすめ
-
-
PCパーツ
￥4,800
-
PC周辺機器
￥2,040
-
iPhone用ケース
￥2,275
-
PCパーツ
￥9,200
-
レンズ(ズーム)
￥13,860
-