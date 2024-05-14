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2017年 爆速SSD CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11
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￥8580税込
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商品の詳細
ご質問などがございましたら、お気軽にコメントからご連絡ください。
ご購入の前に、トラブル防止のため、プロフィールをご覧いただければ幸いです。
★BIOS累積使用時間：9420時間
メーカーPanasonic パナソニック
型番 CF-SZ6RDYVS
CPU IntelCorei57300U(KabyLake)2.60GHz
第7世代2コア4スレッド高性能CPU！！
メモリ 8G
HDD SSD256G
搭載ドライブ なし
ディスプレイ12.1インチ(解像度最大1920×1200)
LANあり 無線LAN内蔵
インターフェイス USB3.0ポート×3、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×1、HDMI出力×1
OS Windows11Prox64インストール済み
付属品
本体、バッテリー、純正ACアダプタ、電源ケーブル
おすすめポイント
☆Windows11アップデート済！お早めの移行だから安心安全！！
マイクロソフトの新しいデジタルライセンスシステムより、プロダクトキーの入力が必要なく、何度でも再インストールできます♪
☆復元ポイント＋リカバリー領域内蔵済み
万が一の場合でも、誰でもワン操作でご購入時の状態に戻せます♪
☆超爆速SSD仕様！！
肌レベルで実感できる速さ、電源をONにしてからの起動するまでの時間がものすごく短縮化したり、パソコンの操作がスムーズにサクサク動くようになりました。HDDの商品と比べて5～7倍も高速化♪
付属ソフトウェア
◆Microsoft Office2021◆
永続版ライセンス認証済プロダクトキーあり
☆ビジネス場面、仕事に欠かせない定番のソフトです☆
Word・Excel・Powerpoint・Outlook などが使えます。
さらに
◆VLCMediaPlayer◆
◆PowerDVD◆
◆GoogleChrome◆
◆iTunes◆
◆Line◆
◆Zoom◆
◆AdobeAcrobatReader◆
◆Winrar◆
◆年賀状ソフトプリントマジック◆
◆安心安全！DtoDリカバリ領域◆
メ2304-7
ご購入の前に、トラブル防止のため、プロフィールをご覧いただければ幸いです。
★BIOS累積使用時間：9420時間
メーカーPanasonic パナソニック
型番 CF-SZ6RDYVS
CPU IntelCorei57300U(KabyLake)2.60GHz
第7世代2コア4スレッド高性能CPU！！
メモリ 8G
HDD SSD256G
搭載ドライブ なし
ディスプレイ12.1インチ(解像度最大1920×1200)
LANあり 無線LAN内蔵
インターフェイス USB3.0ポート×3、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×1、HDMI出力×1
OS Windows11Prox64インストール済み
付属品
本体、バッテリー、純正ACアダプタ、電源ケーブル
おすすめポイント
☆Windows11アップデート済！お早めの移行だから安心安全！！
マイクロソフトの新しいデジタルライセンスシステムより、プロダクトキーの入力が必要なく、何度でも再インストールできます♪
☆復元ポイント＋リカバリー領域内蔵済み
万が一の場合でも、誰でもワン操作でご購入時の状態に戻せます♪
☆超爆速SSD仕様！！
肌レベルで実感できる速さ、電源をONにしてからの起動するまでの時間がものすごく短縮化したり、パソコンの操作がスムーズにサクサク動くようになりました。HDDの商品と比べて5～7倍も高速化♪
付属ソフトウェア
◆Microsoft Office2021◆
永続版ライセンス認証済プロダクトキーあり
☆ビジネス場面、仕事に欠かせない定番のソフトです☆
Word・Excel・Powerpoint・Outlook などが使えます。
さらに
◆VLCMediaPlayer◆
◆PowerDVD◆
◆GoogleChrome◆
◆iTunes◆
◆Line◆
◆Zoom◆
◆AdobeAcrobatReader◆
◆Winrar◆
◆年賀状ソフトプリントマジック◆
◆安心安全！DtoDリカバリ領域◆
メ2304-7
商品の説明
2017年 爆速SSD CF-SZ6 高速第7世代 Windows11フルHD 【あすつく ...
爆速SSD 2017年 CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11 iveyartistry.com
Amazon.co.jp: ノートパソコン office搭載 CF-SZ6シリーズ CPU 第7世代 ...
2017年 爆速SSD CF-SZ6 高速第7世代 Windows11フルHD 【あすつく ...
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捧呈 初期設定済PCレッツノートSZ6高速SSD256GB DVD内蔵パソコン ...
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爆速体感 2017年製 CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11 【代引き不可 ...
ノートパソコン office搭載 CF-SZ6シリーズ CPU 第7世代 Core i5 2.6GHz Windows11 12.1インチ FHD液晶 解像度1920 x 1200ドット ノートPC 日本語キーボード/Wi-Fi/HDMI 小型 軽量 学生向け 初心者向け ノートPC テレワーク応援 ...
CF-SZ6 パナソニックのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のCF ...
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