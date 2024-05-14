2017年 爆速SSD CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11

商品の詳細

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ご購入の前に、トラブル防止のため、プロフィールをご覧いただければ幸いです。



★BIOS累積使用時間：9420時間



メーカーPanasonic パナソニック

型番 CF-SZ6RDYVS

CPU IntelCorei57300U(KabyLake)2.60GHz

第7世代2コア4スレッド高性能CPU！！

メモリ 8G

HDD SSD256G

搭載ドライブ なし

ディスプレイ12.1インチ(解像度最大1920×1200)

LANあり 無線LAN内蔵

インターフェイス USB3.0ポート×3、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×1、HDMI出力×1

OS Windows11Prox64インストール済み



付属品

本体、バッテリー、純正ACアダプタ、電源ケーブル



おすすめポイント



☆Windows11アップデート済！お早めの移行だから安心安全！！



マイクロソフトの新しいデジタルライセンスシステムより、プロダクトキーの入力が必要なく、何度でも再インストールできます♪



☆復元ポイント＋リカバリー領域内蔵済み



万が一の場合でも、誰でもワン操作でご購入時の状態に戻せます♪



☆超爆速SSD仕様！！



肌レベルで実感できる速さ、電源をONにしてからの起動するまでの時間がものすごく短縮化したり、パソコンの操作がスムーズにサクサク動くようになりました。HDDの商品と比べて5～7倍も高速化♪



付属ソフトウェア



◆Microsoft Office2021◆



永続版ライセンス認証済プロダクトキーあり



☆ビジネス場面、仕事に欠かせない定番のソフトです☆



Word・Excel・Powerpoint・Outlook などが使えます。



さらに



◆VLCMediaPlayer◆

◆PowerDVD◆

◆GoogleChrome◆

◆iTunes◆

◆Line◆

◆Zoom◆

◆AdobeAcrobatReader◆

◆Winrar◆

◆年賀状ソフトプリントマジック◆

◆安心安全！DtoDリカバリ領域◆



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