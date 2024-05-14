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2017年 爆速SSD CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11

パナソニック

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2017年 爆速SSD CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11
2017年 爆速SSD CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11
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商品の詳細

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★BIOS累積使用時間：9420時間

メーカーPanasonic　パナソニック
型番　CF-SZ6RDYVS
CPU　IntelCorei57300U(KabyLake)2.60GHz
　　　第7世代2コア4スレッド高性能CPU！！
メモリ　8G
HDD　SSD256G
搭載ドライブ　なし
ディスプレイ12.1インチ(解像度最大1920×1200)
LANあり　無線LAN内蔵
インターフェイス　USB3.0ポート×3、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×1、HDMI出力×1
OS　Windows11Prox64インストール済み

付属品
本体、バッテリー、純正ACアダプタ、電源ケーブル

おすすめポイント

☆Windows11アップデート済！お早めの移行だから安心安全！！

マイクロソフトの新しいデジタルライセンスシステムより、プロダクトキーの入力が必要なく、何度でも再インストールできます♪

☆復元ポイント＋リカバリー領域内蔵済み

万が一の場合でも、誰でもワン操作でご購入時の状態に戻せます♪

☆超爆速SSD仕様！！

肌レベルで実感できる速さ、電源をONにしてからの起動するまでの時間がものすごく短縮化したり、パソコンの操作がスムーズにサクサク動くようになりました。HDDの商品と比べて5～7倍も高速化♪

付属ソフトウェア

◆Microsoft　Office2021◆

永続版ライセンス認証済プロダクトキーあり

☆ビジネス場面、仕事に欠かせない定番のソフトです☆

Word・Excel・Powerpoint・Outlook　などが使えます。

さらに

◆VLCMediaPlayer◆
◆PowerDVD◆
◆GoogleChrome◆
◆iTunes◆
◆Line◆
◆Zoom◆
◆AdobeAcrobatReader◆
◆Winrar◆
◆年賀状ソフトプリントマジック◆
◆安心安全！DtoDリカバリ領域◆

メ2304-7

商品の説明

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