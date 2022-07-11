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lenovo X1 Carbon 8th i5 10210U 16GB 256G
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￥26400税込
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商品の詳細
lenovoノートパソコンThinkPadX1CarbonGen82020年モデルです。
ThinkPadシリーズのフラッグシップモデルの最上位機。
カーボンファイバー製の筐体で薄型軽量、堅牢を実現。
最小構成時約1.09kg、厚み約15.4mm、の14型ノートブックとしては、トップクラスの薄さと軽さの筐体です。
Windows11対応モデル。
【仕様】
CPU：IntelCorei510210U1.60GHz
SSD：256GB
メモリー：16GB
OS：Windows10Professional64bit
ディスプレイ：14インチFHD(1920×1080)IPS
キーボード：バックライト付日本語キーボード
Officeソフト：MicrosoftOffice2019Professional
【状態】
キーボードに若干のテカリと液晶画面に薄いキーボード跡があります。
筐体周囲に若干の擦れや擦り傷などあり。
動作は特に問題なく良好です。
2023年11月まで保証期間内となっております。
・PCを初期化後、オフィスをインストールし認証済みの状態となっております。
・Windows上のバッテリーの推定残り時間は、充電98%の状態で3時間43分となっておりますが、駆動時間は使用状況によっても変わりますので、参考程度にお願いいたします。
【付属品】
ACアダプタ、電源ケーブル
その他気になることがありましたらコメントよりお願いいたします。
PCに関しての知識は素人同然ですので、分からないことがあるかもしれませんがご容赦ください。
中古品となりますので、新品をお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さいますようお願いいたします。
上記を予めご了承の上、ご購入をお願いいたします。
画面サイズ···13～14.4インチ
製品年式···2020
CPU種類···Corei5
OS···Windows10Pro
メモリ···16〜31GB
SSD容量···256～511GB
特徴···Office2019
商品の説明
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