  • Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware 360Hz
Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware 360Hz
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Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware 360Hz

デル

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Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware 360Hz
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商品の詳細

1ヶ月ほど前に購入。
合計20時間ほど使用しました。
本体ディスプレイには傷や汚れはありませんが、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。モニターアームを利用していましたので、スタンドは未使用です。
付属品完備。外箱に若干の痛みがあります。

よろしくお願いいたします。

モニタサイズ···24インチ～30インチ未満

表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···240Hz～

商品の説明

Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware 360Hz
Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware ゲーミングモニター(3年間無輝点交換保証/FHD/Fast IPS,非光沢/DP,HDMI/sRGB 99%/縦横回転,高さ調整/0.5ms/360Hz/AMD FreeSync ™Premium)
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