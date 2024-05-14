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Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware 360Hz
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￥19800税込
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商品の詳細
1ヶ月ほど前に購入。
合計20時間ほど使用しました。
本体ディスプレイには傷や汚れはありませんが、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。モニターアームを利用していましたので、スタンドは未使用です。
付属品完備。外箱に若干の痛みがあります。
よろしくお願いいたします。
モニタサイズ···24インチ～30インチ未満
表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···240Hz～
合計20時間ほど使用しました。
本体ディスプレイには傷や汚れはありませんが、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。モニターアームを利用していましたので、スタンドは未使用です。
付属品完備。外箱に若干の痛みがあります。
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モニタサイズ···24インチ～30インチ未満
表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
応答速度(GtoG)···～1ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···240Hz～
商品の説明
Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware ゲーミングモニター(3年間無輝点交換保証/FHD/Fast IPS,非光沢/DP,HDMI/sRGB 99%/縦横回転,高さ調整/0.5ms/360Hz/AMD FreeSync ™Premium)
Alienware 25 ゲーミングモニター - AW2523HF
Alienware 25 ゲーミングモニター - AW2523HF | Dell 日本
Amazon | Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware ゲーミングモニター(3 ...
Alienware 25 ゲーミングモニター - AW2523HF | Dell 日本
Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware ゲーミングモニター(3年間無輝点交換保証/FHD/Fast IPS,非光沢/DP,HDMI/sRGB 99%/縦横回転,高さ調整/0.5ms/360Hz/AMD FreeSync ™Premium)
DELL、新デザインになった第2作目の24.5インチ FastIPS 360Hz ...
Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware ゲーミングモニター(3年間無輝点交換保証/FHD/Fast IPS,非光沢/DP,HDMI/sRGB 99%/縦横回転,高さ調整/0.5ms/360Hz/AMD FreeSync ™Premium)
Alienware 25 ゲーミングモニター - AW2523HF | Dell 日本
Dell Alienware AW2523HF 24.5
Dell Alienware AW2523HF 24.5
DELL、新デザインになった第2作目の24.5インチ FastIPS 360Hz ...
Amazon.co.jp: Dell AW2523HF 24.5
Alienware 25 Inch Gaming Monitor (AW2523HF) | Dell USA
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