【東芝】ダイナブック 8世代 i5 新品SSD256GB 8GB ノートPC

商品の詳細

#タカPC



フォロー割始めました！

500円引き可能です。



送料無料！



このPCは面倒な初期設定済みですので電源投入後すぐにご利用いただけます。

箱から出して、

①電源を入れる

②10秒くらい待つ

これだけで、写真2枚目の画面になります。



どんな作業もサクサクとこなしてくれる頼もしいPCです。

また、高性能なSSD(新品)に交換してありますので安心してご使用出来ます♪



◆スペック◆

【型番】Dynabook G83/M

【OS】Windows11Pro

【CPU】intelCorei5 8250U

【ストレージ】SSD256GB(新品)

【RAM】8GB

【ディスプレイ】13.3インチ

【付属品】AC電源アダプター



◆チェック項目◆

無線LAN（Wi-Fi）OK

スピーカーOK

WebカメラOK

USB（typeA）OK

バッテリー充電・起動NG ACアダプターに繋いでご使用ください。

ゴム足OK

キー操作（英数字）OK

光学ドライブ 非搭載



◆状態◆

ある程度の使用感がある一般的な中古商品です。

8世代CPU搭載なので動作サクサクです♪



◆インストール済ソフト◆

【ブラウザ】Edge、Chrome

【スマホ連動】iTunes

【SNS】インスタグラム、Twitter

【コミュニケーション】LINE、Skype、zoom

☆はがき作家☆

年賀状作成に必須な便利ソフト！



☆YOUTUBE☆

アプリ版ですので動きがサクサク！



☆MicrosoftOfficeProPlus2021☆

インストールされていますので大学のレポート作成や就活にも使えます！



【保証に関して】

電源が入らない等の致命的な欠陥があった場合、全額返金、又は無償で修理致しますのでご安心ください。その場合、受け取り連絡前に連絡お願いします。

当方が出品している中古PCには1か月の保証期間を設けております。必ずプロフィールをご一読ください。



【オプション】

+４０００円でメモリ16GBに増設出来ます。

ご希望の方は購入前にコメントお願いします。



他にもノートPC出品しております。



#タカPC



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