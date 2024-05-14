ジャンク品　Panasonic VIERA 37インチ

商品の詳細

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PanasonicVIERAC3TH-L37C3

ジャンク品



付属品：主電源ケーブル

＊リモコンはございません



液晶は傷や汚れ、割れもなくきれいです

主電源を付けると、緑ランプはつきますが

少し経つと赤の点滅（9回）に変わります

稀に、写真のように画面が映ることもありますが

暫くすると、バリバリッという音とともに

赤の点滅に変わります

組み立て部分（TV脚）は外して梱包し

ネジは袋に入れて発送いたします



ご自身で修理できる方、部品取りなどを

お考えの方のご購入をお願いいたします



上記ご理解の上、返品や返金はできませんので

よろしくお願いいたします。



BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR

LEDバックライト有

LED種類:エッジライトLED

NETFLIX:NONETFLIX

WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT

color:BLACK

アスペクト比:16:9

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ:LCD(液晶)

ハイビジョン対応:FULLHD

メモリカード対応種類:SDXC

地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有

多段階評価2010カラーTV:5

多段階評価2011カラーTV:5

多段階評価2014カラーTV:3

画素数クラス別(横):1920−3839

画素数クラス別(縦):1080−2159

画面サイズ・クラス別3:36−41インチ未満

画面サイズ・クラス別4:37インチ

省エネ基準目標年度:2012年度

電子番組表(EPG)有無種類:G−GUIDE

電源タイプ:ACタイプ

高速液晶表示:120ヘルツ



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#37インチ