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ジャンク品 Panasonic VIERA 37インチ
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商品の詳細
ご覧いただきましてありがとうございます
PanasonicVIERAC3TH-L37C3
ジャンク品
付属品：主電源ケーブル
＊リモコンはございません
液晶は傷や汚れ、割れもなくきれいです
主電源を付けると、緑ランプはつきますが
少し経つと赤の点滅（9回）に変わります
稀に、写真のように画面が映ることもありますが
暫くすると、バリバリッという音とともに
赤の点滅に変わります
組み立て部分（TV脚）は外して梱包し
ネジは袋に入れて発送いたします
ご自身で修理できる方、部品取りなどを
お考えの方のご購入をお願いいたします
上記ご理解の上、返品や返金はできませんので
よろしくお願いいたします。
BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:FULLHD
メモリカード対応種類:SDXC
地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有
多段階評価2010カラーTV:5
多段階評価2011カラーTV:5
多段階評価2014カラーTV:3
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画面サイズ・クラス別3:36−41インチ未満
画面サイズ・クラス別4:37インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電子番組表(EPG)有無種類:G−GUIDE
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:120ヘルツ
#パナソニック
#Panasonic
#部品取り
#37インチ
PanasonicVIERAC3TH-L37C3
ジャンク品
付属品：主電源ケーブル
＊リモコンはございません
液晶は傷や汚れ、割れもなくきれいです
主電源を付けると、緑ランプはつきますが
少し経つと赤の点滅（9回）に変わります
稀に、写真のように画面が映ることもありますが
暫くすると、バリバリッという音とともに
赤の点滅に変わります
組み立て部分（TV脚）は外して梱包し
ネジは袋に入れて発送いたします
ご自身で修理できる方、部品取りなどを
お考えの方のご購入をお願いいたします
上記ご理解の上、返品や返金はできませんので
よろしくお願いいたします。
BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:FULLHD
メモリカード対応種類:SDXC
地上波デジタルチューナ有無数:地上D1チューナ有
多段階評価2010カラーTV:5
多段階評価2011カラーTV:5
多段階評価2014カラーTV:3
画素数クラス別(横):1920−3839
画素数クラス別(縦):1080−2159
画面サイズ・クラス別3:36−41インチ未満
画面サイズ・クラス別4:37インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電子番組表(EPG)有無種類:G−GUIDE
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:120ヘルツ
#パナソニック
#Panasonic
#部品取り
#37インチ
商品の説明
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